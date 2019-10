Declaran estado de excepción en Ecuador tras fuertes protestas

Transportistas de Ecuador bloquearon el jueves carreteras con piedras y neumáticos en llamas en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles, lo que obligó al presidente Lenín Moreno a declarar estado de excepción.



El mandatario anunció el martes un paquete de medidas económicas, que incluye la eliminación de los subsidios al diésel y gasolina extra de mayor demanda en el país, con las que busca recaudar unos 2.270 millones de dólares y reducir un abultado déficit fiscal.

Cientos de taxistas usaron sus vehículos para obstaculizar el paso en las principales vías de varias ciudades de Ecuador, mientras que con camiones, piedras y neumáticos en llamas bloquearon la circulación en las carreteras que unen el país.



"Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo Moreno a periodistas. "Las medidas (...) están completamente firmes, no existe posibilidad de cambiar", agregó.



Los transportistas exigen al Gobierno desistir de la eliminación de los subsidios a los combustibles, que significará un ahorro de unos 1.500 millones de dólares anuales al Estado, bajo el argumento de que su vigencia encarecerá el nivel de vida de los ecuatorianos.



Universitarios, indígenas y movimientos sociales se sumaron a la protesta con gritos de "¡Abajo el paquetazo!", en medio de un fuerte resguardo militar y policial al Palacio de Gobierno en el centro de Quito.



"La medida (de presión) es de manera indefinida y hasta que se pronuncie el Gobierno. Queremos que se derogue el decreto (de la eliminación de los subsidios), dijo Abel Gómez, uno de los líderes de los transportistas, vía telefónica a Reuters. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que unas 19 personas han sido detenidas hasta el momento por suspender servicios públicos, obstruir la circulación y agredir a la fuerza pública.



40 AÑOS DE SUBSIDIOS

El Gobierno ha defendido sus medidas, argumentando que son necesarias para levantar la economía dolarizada del país. El subsidio de los combustibles en Ecuador ha estado vigente desde hace más de 40 años y ha beneficiado al contrabando, según las autoridades. Los combustibles se comercializaban a precios internacionales desde el jueves.



"El beneficio es para todos, tienen que apoyar la causa. Las medidas económicas adoptadas afectan a todos los ecuatorianos, no podemos hacernos los ciegos y sordos ante un gobierno que nada ha hecho", dijo Sergio Menoscal, taxista de 55 años en Guayaquil.



El martes, Ecuador anunció que dejaría la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para bombear más petróleo y aumentar sus ingresos. El Gobierno quiere reducir el déficit fiscal de un estimado en 3.600 millones de dólares en este año a menos de 1.000 millones de dólares para el 2020.



La deuda de Ecuador creció bajo el gobierno del izquierdista Rafael Correa, quien respaldó a Moreno en las elecciones de 2017 pero desde entonces se convirtió en un feroz crítico de su sucesor, más partidario de las políticas económicas favorables al mercado.



El gobierno de Moreno llegó a un acuerdo de 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero. Pero el escepticismo ante el organismo es fuerte en Ecuador y en toda América Latina, donde muchos culpan a las políticas de austeridad por las dificultades económicas