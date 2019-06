‘Economía de EE. UU. es ahora la envidia de todo el mundo’: Trump

A pesar de que hasta seis candidatos demócratas superaban ayer a Donald Trump en intención de voto en el estado de Florida, según los últimos sondeos, el Presidente eligió esa región para lanzar ayer su campaña electoral para la reelección en 2020, en un discurso en el que se mantuvo fiel a su estilo y apeló al patriotismo de los ciudadanos del país.

“Hace cuatro años lancé aquí la campaña, un movimiento pensado para todos los patriotas que aman su país, la bandera, a sus hijos y que creen que debemos poner a nuestros ciudadanos primero”, fue una de las primeras frases de Trump en su discurso.



Pero, desde luego, las políticas comerciales y el momento de la economía se robó el protagonismo. En este sentido, Trump resaltó sus logros al frente del país. “Hemos restaurado el Gobierno para devolvérselo a nuestra gente. Ahora volvemos a ser un país próspero y nuestra economía es la envidia del mundo; es la mejor de la historia. El sueño americano ha vuelto y está más vivo y fuerte que nunca”, apuntó.



Y aunque todas las cifras hoy en día apuntan a la desaceleración de la economía estadounidense, e incluso a una posible recesión, el mandatario dijo que el futuro será aún mejor.



“Nuestro futuro nunca ha sido más brillante”, algo que según apuntó Trump, se ha logrado gracias a obligar “a las empresas a traer la producción y los empleos de vuelta al país”, a lo que agregó que “hemos logrado de todo, como la mayor rebaja de impuestos. Nadie ha sido capaz de hacer lo que nosotros en dos años y medio. Ahora tenemos el menor desempleo de toda la historia de nuestro país”.



El PIB de Estados Unidos creció en el primer trimestre al 3,1%, al tiempo que una vez que el país inicie julio, conseguirá encadenar el mayor periodo de expansión de toda su historia, de más de 121 meses consecutivos de crecimiento del PIB. A su vez, el desempleo se ubica en la actualidad en una tasa de 3,6%, mientras que la inflación sigue baja, poco por debajo del 2%.



GUERRA COMERCIAL



Por supuesto, la guerra comercial con China tuvo un espacio importante entre los aplausos de los seguidores del mandatario republicano.



“Vamos a ver qué pasa en la reunión con Xi, intentaremos conseguir un buen acuerdo comercial, pero si no lo logramos, no pasa nada, no vamos a hacerlo a cualquier precio”, afirmó Trump en relación a la cumbre que mantendrá con el líder chino en el G20.



Sin embargo, aprovechó para asegurar el impacto positivo que está teniendo la guerra comercial para la economía estadounidense. “Las compañías están abandonando China para no pagar impuestos, y estamos trayendo miles de millones de dólares de vuelta al país. Nos tomaron por tontos, pero eso no va a seguir ocurriendo”, apuntó Trump.



Por último, el mandatario recordó que no se encontró colusión con Rusia y afirmó que “nadie a sido más duro con ellos que Donald Trump”, al tiempo que también tuvo palabras para otra de las grandes propuestas de la campaña anterior: “el muro con México está en camino. Es fuerte, precioso y es barato”.



En los últimos días, varios sondeos de opinión mostraron datos de voto desfavorables para Donald Trump.



Rubén López Pérez