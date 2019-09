Economía de EE.UU. se desaceleró en el segundo trimestre de 2019

La economía de Estados Unidos avanzó a un ritmo anual del 2 % en el segundo trimestre de 2019, según el tercer y último cálculo de la evolución del producto interior bruto (PIB) en ese periodo, que fue anunciado este jueves por el Departamento de Comercio.



El dato apunta a la ralentización de la economía estadounidense en el segundo trimestre del año, después de registrar un ritmo de crecimiento del 3,1% en el comienzo del año.



Además, el 2 % registrado es ligeramente inferior a las estimaciones de los analistas, que habían anticipado una tasa anual de crecimiento del 2,1 %.



El gasto de los consumidores, que en EE.UU. supone dos tercios de la actividad económica, aumentó un 4,6 %, frente al 1,1 % del primer trimestre, mientras que la inversión fija empresarial se redujo un 1,4 %, tres décimas porcentuales más que lo anunciado en el segundo cálculo.



“La desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó principalmente recesiones en la inversión, exportaciones e inversión fija no residencial. Estas bajadas fueron parcialmente compensadas por las aceleraciones en el gasto de los consumidores y el del Gobierno federal”, observó la Oficina de Análisis Económico de EE.UU., encargada de revelar estos datos.



La cifra de crecimiento se da a conocer días después de que la Reserva Federal (Fed) celebrase su última reunión de política monetaria, los días 17 y 18 de septiembre, en la que rebajó por segunda vez consecutiva los tipos de interés, actualmente entre el 1,75 % y 2 %.



La Fed tomó esta decisión ante la ralentización del crecimiento global, especialmente en China y Europa, la "incertidumbre" comercial y el acoso del presidente estadounidense, Donald Trump.



La economía estadounidense ha dado señales dispares sobre su estado. Por un lado, el mercado laboral mantiene su solidez, con una tasa de desempleo por debajo del 4 %, en niveles no vistos en medio siglo; mientras que la inflación sigue contenida y por debajo de la meta anual del 2 % marcada por la Fed.



Asimismo, la guerra comercial desatada con China por el proteccionismo comercial de Trump ha aumentado la preocupación entre los empresarios, con multimillonarios aranceles tanto a la exportación como a la importación.



Sea como sea, los datos de crecimiento económico de este segundo trimestre están lejos de la promesa que Trump hizo al llegar a la Casa Blanca de llevar al país a un crecimiento sostenido por encima del 3 % anual, algo que por ahora no ha cumplido.



EFE