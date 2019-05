Economía mundial resistirá a la guerra comercial

Las economías mundiales son lo suficientemente sólidas y profundas para resistir el impacto de un posible fracaso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, dice Principal Global Investors LLC.

"Incluso si no pactan un acuerdo comercial, el contexto económico -ya sea el consumo o las empresas-, creo que el crecimiento en las economías internas amortiguará el impacto de la falta de acuerdo comercial", señaló Pat Halter, responsable ejecutivo de la gestora de activos con sede en Iowa, que gestiona 442.500 millones de dólares, en una entrevista en Tokio. "Creo que hay suficiente fuerza en el sistema económico general. Si es así, creo que posiblemente empezaremos a ver cierta asunción de riesgo en el segundo semestre".



(Lea: Trump busca ayuda de la Fed en la guerra comercial)



El temor a una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y China ha empañado las perspectivas para la economía mundial y los mercados financieros. No parece que las dos mayores economías del mundo se estén encaminando hacia una tregua a corto plazo.



La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está trabajando en planes para aplicar aranceles a casi todas las importaciones chinas y está tomando medidas para frenar el acceso de Huawei Technologies Co. al mercado y proveedores estadounidenses.



Aun así, los inversores están adoptando un enfoque de "mitad de riesgo" y sigue habiendo demanda de estrategias como productos de alto rendimiento, valores preferentes, préstamos bancarios y deuda privada, dijo Halter.



Puede que en el segundo semestre del año los inversores adopten un enfoque de riesgo, tal como lo hicieron en el primer trimestre, si creen que el acuerdo comercial no va a provocar una destrucción importante de la actividad económica, apuntó.