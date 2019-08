‘EE. UU. aún no está listo para acuerdo con China’: Trump

Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos aún continúa las negociaciones comerciales con China, pero que no se prevé un acuerdo por el momento. Además decidió que Washington no hará negocios con el gigante chino de las comunicaciones Huawei Technologies.



Trump también cuestionó si se realizaría una ronda de conversaciones programada para principios de septiembre. “Lo estamos haciendo muy bien con China. Estamos hablando con China. No estamos listos para llegar a un acuerdo, pero veremos qué sucede”, dijo Trump. “China quiere hacer algo, pero aún no estoy listo para hacer nada. Veinticinco años de abuso y no estoy listo tan rápido, así que veremos cómo funciona”, agregó el Presidente.



Los comentarios de Trump avivaron los temores en Wall Street a que las dos economías más grandes del mundo estén preparándose para una guerra comercial más larga y costosa, lo que provocó que los principales índices bursátiles cayeran ayer.



Trump mantuvo su acusación de manipulación monetaria y dijo que el hecho de que China pudo detener la caída del yuan era una prueba.



El Dow Jones bajó 0,34% a 26.287,44 unidades; el índice S&P500 cedióun 0,66% a 2.918,65 enteros; y el Nasdaq perdió 1% a 7.959,14 puntos. El barril de Brent tuvo un buen día y repuntó 2% hasta los US$58,53.



REUTERS