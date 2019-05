EE.UU. está preparado para intervenir militarmente en Venezuela

El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró este miércoles que el gobierno de Estados Unidos está preparado, de ser necesario, para intervenir militarmente en Venezuela. "El presidente Donald Trump ha sido claro como el cristal e increíblemente consistente. Una acción militar es posible. De ser necesario, eso es lo que Estados Unidos hará", dijo Pompeo a la cadena Fox Business, el día después de un fallido levantamiento de militares venezolanos en apoyo del líder opositor Juan Guaidó.

"Preferiríamos una transición pacífica del poder, con la salida de Maduro y la celebración de nuevas elecciones", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.



Sin embargo, aclaró que si llega el momento -un momento que, según dijo, tendrán que definir cuál es- y hay que tomar la decisión de intervenir militarmente, Trump "está listo para hacerlo, si es lo que se necesita".



El martes, las autoridades estadounidenses incrementaron la presión sobre el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, con advertencias contra la fuerza leal al gobierno socialista, e instando a los funcionarios en Caracas a desertar y unirse a Guaidó. Pompeo había dicho que Maduro iba a dejar el país hacia Cuba el martes, pero que los rusos le dijeron que debía quedarse.



DIÁLOGO CON RUSIA



En una entrevista este miércoles con la CNN, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que Pompeo se comunicaría con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para discutir el tema.



Bolton y Pompeo han acusado a Rusia y a Cuba por interponerse en el camino de un cambio de gobierno en Caracas. "A los rusos no hay nada que les guste más que poner un dedo en el ojo", dijo Bolton, aludiendo a una supuesta intención de provocar.



Según el consejero de Seguridad estadounidense, los rusos están "utilizando a los cubanos" como instrumento. "Les encantaría tener el control efectivo de un país en este hemisferio", señaló. "No es ideológico; es solo una política de poder anticuada. Es por eso que tenemos la doctrina de Monroe, que estamos desempolvando en esta administración, por la que el presidente indicó anoche que los cubanos deberían pensar mucho sobre cuál es su papel", agregó Bolton.



La doctrina Monroe es una política estadounidense del siglo XIX que se opone a la interferencia de las potencias europeas en el hemisferio occidental, invocada más tarde para justificar la intervención estadounidense en América Latina.



Luego de la comunicación, el jefe de la diplomacia rusa denunció que la "influencia destructora" de Estados Unidos en Venezuela, es "una violación flagrante del derecho internacional". "Esta influencia destructora no tiene nada que ver con la democracia" sino que es "una ingerencia en los asuntos de Venezuela", dijo Lavrov en esa llamada, destacó la cancillería rusa en su comunicado. P



"La continuación de esas etapas agresivas tendría serias consecuencias" declaró Lavrov a su homólogo estadounidense. "Solamente el pueblo venezolano tiene el derecho a decidir su destino, y ello exige el diálogo de todas las fuerzas políticas del país, algo que el gobierno (de Nicolás Maduro) reconoce desde hace mucho tiempo", enfatizó Lavrov.



Con agencias.