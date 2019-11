EE. UU. hace su oferta para mantener la OMC en funcionamiento

El Gobierno Trump, que amenazó este mes con bloquear el presupuesto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para 2020, presentó a los miembros una propuesta que le permitiría continuar operando, pero que limitaría el órgano de apelación.



Este brazo del organismo oficia disputas que afectan a un volumen de comercio de miles de millones de dólares cada año.



(Ultiman informe sobre juicio político a Trump).



Estados Unidos dijo que respaldaría el presupuesto de 197,2 millones de francos suizos (US$197,6 millones) para 2020 con la condición de que no se paguen más de 100.000 francos a los miembros del organismo de apelación, una reducción del 87% de la asignación presupuestaria completa, y que el gasto por parte del fondo operativo del organismo también se limite a 100.000 francos, una reducción del 95%, según el texto de una circular interna a la que ha tenido acceso Bloomberg.



Si se aprueba, la propuesta de Estados Unidos evitaría un probable cierre de la OMC el 1 de enero.



Washington ha argumentado que el órgano de apelación, que es un panel que defiende, modifica o revoca las decisiones de la OMC, ha sobrepasado su mandato y amenaza la soberanía estadounidense.



Trump ha dicho que bloquearía todo el presupuesto de la OMC, y mantiene que la estructura de compensación de la organización crea un incentivo para que los miembros de apelación, que pueden ganar más de 300.000 francos al año, prolonguen los casos para aumentar los sueldos.



UNA REUNIÓN CLAVE



La oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos y la delegación de Estados Unidos ante la OMC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El portavoz de la OMC, Keith Rockwell, rehusó hacer comentarios.



La amenaza presupuestaria se suma a una suspensión que Estados Unidos ha impuesto a nuevos nombramientos para el órgano de apelación de la OMC, el cual no podrá pronunciarse sobre nuevos casos el próximo mes. Esto supone un cese a todos los efectos de su función más importante.



La oferta de Estados Unidos también estipula que solo la secretaría de la OMC, y no el órgano de apelación, puede proporcionar fondos para un sistema de resolución de disputas recientemente respaldado por la Unión Europea, Canadá y Noruega como forma de mantener el panel en funcionamiento.



Los miembros de la OMC planean considerar la propuesta de Estados Unidos durante una reunión del comité de presupuesto y finanzas, que tendrá lugar en Ginebra el hoy. Si bien todas las decisiones de la OMC se toman por consenso, Estados Unidos tiene una voz importante en materia de financiación porque contribuye más dinero que cualquier otro país al presupuesto anual: 22,7 millones de francos suizos en 2019, según datos de la OMC.



Bloomberg