EE. UU. sanciona a colombiano por corrupción con el régimen de Maduro

Estados Unidos sancionó este jueves a tres hijastros del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y al empresario colombiano Alex Saab, por supuestamente haberse lucrado con "cientos de millones de dólares" del programa de comida subsidiada conocido como Clap, adelantó un funcionario del Gobierno.



"Hoy estamos imponiendo sanciones para acabar con uno de los esquemas más despreciables que se han ejecutado contra el pueblo venezolano (...) No permitiremos que Maduro se beneficie de la hambruna forzada del pueblo venezolano", manifestó el funcionario, que habló con Efe bajo condición de anonimato.



Los hijastros de Maduro sancionados son Walter, Yosser y Yoswal Flores, conocidos como 'Los Chamos' e hijos de Cilia Flores, esposa del mandatario. En total, el Departamento del Tesoro ha sancionado a diez individuos (incluidos Saab y los tres hijastros), que a partir de ahora verán congelados todos los activos o bienes inmuebles que puedan tener en Estados Unidos y, además, se les prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier ciudadano estadounidense. Como consecuencia, esos sujetos tendrán grandes dificultades para acceder al sistema financiero internacional, basado en el dólar.



Estados Unidos sitúa a la cabeza del "esquema de corrupción" a Saab, que presuntamente pagó sobornos a los hijastros de Maduro para que ellos le pusieran en contacto con el propio mandatario y con el vicepresidente económico y ministro de Industrias de Venezuela, Tareck el Aissami, sancionado en febrero de 2017 por supuesto narcotráfico.



"Lo que hizo Saab es sobornar para ganar acceso y tomar control del programa Clap y procedió a lavar cientos de millones de dólares mediante empresas pantalla en todo el mundo, en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, México, Panamá, Colombia y hoy vamos detrás de toda esa red", aseveró el citado funcionario.



De esa forma, el Departamento del Tesoro también sancionó hoy a trece empresas, algunas de ellas propiedad de Saab y sus socios, y que a partir de ahora verán congelados sus activos. El citado funcionario afirmó que Saab está "escondido" en

Venezuela, aunque la Interpol ya ha emitido contra él una "circular azul", destinada a localizarlo, identificarlo y obtener información sobre esa persona para una investigación criminal.



En opinión de esa fuente, las acciones de hoy son "muy significativas" porque se dirigen contra el círculo más cercano de Maduro al golpear con sanciones a sus tres hijastros.



En mayo, en una entrevista con Efe, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, ya adelantó a Efe que Washington estaba barajando estas sanciones.



Según el Ejecutivo de Maduro, el programa Clap, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, ayuda a más de seis millones de personas; pero la opositora Asamblea Nacional (AN, Parlamento) asegura que ese plan ha provocado millonarias pérdidas patrimoniales por sobrecostes y corrupción.



Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer al presidente de la AN, Juan Guaidó, como jefe de Estado interino y, desde entonces, ha tratado de presionar a Maduro con gran cantidad de sanciones, incluidas algunas contra la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.