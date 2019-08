Efromovich busca retomar el control de Avianca con demanda

Germán Efromovich, el empresario conocido por sacar a Avianca Holdings de la bancarrota hace 15 años, lucha por mantener su participación en la segunda aerolínea más grande de América Latina tres meses después de perder la presidencia del consejo.



Efromovich, nacido en Bolivia, ha demandado a United Airlines y Kingsland Holdings, un titular minoritario de Avianca propiedad de uno de los hombres más ricos de Centroamérica, en la corte del estado de Nueva York para evitar que se apoderen de su 51,5% de participación en la compañía.



"En este caso está en juego el control, el futuro y posiblemente la supervivencia de una de las aerolíneas más importantes de América Latina", escribieron los abogados de BRW Aviation Holding, de Efromovich, en documentos judiciales.



La aerolínea, con sede en Bogotá, está en un momento crítico ya que su nueva administración intenta implementar un plan de restructuración que incluye persuadir a los acreedores de aceptar un swap de bonos de 550 millones de dólares antes del martes.



Afectadas por los altos precios del combustible y la competencia de las aerolíneas de bajo costo, las acciones de la aerolínea han perdido más de 25% de su valor este año y las notas, que vencen el próximo año, se cotizan en un territorio en dificultades.



Ni el propietario de Kingsland ni la oficina de Efromovich respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios. United declinó hacer comentarios también.

Una portavoz de Avianca dijo que la compañía no tenía comentarios ya que no forma parte de la demanda.



Efromovich perdió el control de la compañía en mayo y fue destituido rápidamente como su presidente, luego de que United dijera que había incumplido los préstamos por 456 millones de dólares otorgados por la aerolínea estadounidense, que el empresario había garantizado con sus acciones de Avianca.



Dado que United tiene prohibido ser propietario de Avianca debido a un acuerdo con su sindicato de pilotos, autorizó a Kingsland a supervisar la situación como un tercero independiente.



Citando el incumplimiento de Efromovich, Kingsland ganó una orden judicial temporal para tomar control de las acciones y ahora demanda la ejecución hipotecaria del préstamo.



'TOMA DE CONTROL DESCARADA'



BRW afirma en una demanda judicial presentada el 29 de julio que nunca incumplió un pago del préstamo y que Avianca y United habían estado trabajando juntos para aumentar la liquidez después de que la garantía cayera por debajo del nivel requerido.



BRW alega que Kingsland, propiedad de Roberto Kriete, rival de Efromovich, no tiene derecho a controlar las acciones con derecho a voto ni a ejecutar el préstamo. La demanda busca impedir que Kingsland venda las acciones.





Bloomberg