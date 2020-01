El Brexit inicia su recta final

Los eurodiputados ratificaron este miércoles el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE), sellando el primer divorcio en la historia del bloque, en una sesión marcada por las lágrimas y las despedidas a dos días de que se ejecute el Brexit.



“Solo en la agonía de la separación miramos en la profundidad del amor” dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que citó a la poeta George Eliot. “Siempre te amaremos y nunca estaremos lejos”.



Por 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones, la Eurocámara allanó el camino hacia una salida ordenada del Reino Unido que seguirá respetando las reglas europeas durante un periodo de transición hasta finales de año.



El protagonismo recayó en los diputados británicos, especialmente en Nigel Farage, uno de los artífices del Brexit, para quien es “un punto de no retorno. Nunca volveremos”.



Para su última intervención, Farage, crispó de nuevo el ambiente con un duro discurso y poniendo sobre su banca una bandera británica, contra las normas de la Eurocámara.



Las palabras de las fuerzas europeístas fueron, sin embargo, de cariño hacia los ciudadanos del Reino Unido. “Si los británicos deciden volver, nuestros brazos estarán abiertos”, aseguró la jefa de filas de los socialistas, Iratxe García. El ‘leitmotiv’ de la jornada fue: “No es un adiós, es un hasta luego”.



“Mantengamos el sueño vivo, sobre todo para los jóvenes”, aseguró la eurodiputada británica, Molly Scott-Cato, antes de romper a llorar.



“Cuando veamos que el Brexit no funciona, quizás habrá una oportunidad para volver”, confía Richard Corbett, líder de los laboristas en la Eurocámara, que recuerda ser uno de los primeros becarios británicos en la cámara.



Tras la votación, los eurodiputados europeístas se cogieron de la mano y empezaron a cantar a capela ‘Auld Lang Syne’, una canción escocesa entonada en momento solemnes.



El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo ayer ante el Parlamento Británico que llevará a cabo una “salida digna” de la UE y reconoció la necesidad de “unirse en un espíritu de confianza” en ese “gran momento”.



“DESEO LO MEJOR”



El Reino Unido se encamina a poner fin a 47 años de tumultuosa relación. Londres ya presentó el documento de ratificación y el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ya firmó el correspondiente. El Consejo de la UE deberá dar el último visto bueno este jueves.



“Aunque dejemos las instituciones de la UE, no dejamos Europa”, aseguró en Bruselas el secretario de Estado británico Christopher Pincher, abogando por una “cooperación amistosa” basada “en un acuerdo de libre comercio”.



Con el divorcio ya totalmente encaminado, la atención se centra en el acuerdo sobre la futura relación, especialmente comercial, que ambas partes deberán cerrar para finales de 2020, cuando termina el periodo de transición previsto.



Bruselas/AFP