El cero neto de emisiones es la vía para crecer, banqueros

El gobernador saliente del Banco de Inglaterra, Mark Carney (d), habla con la presidenta del BCE, Christine Lagarde (c), junto al secretario de negocios de Gran Bretaña, Alok Sharma.

La transición a un mundo bajo en carbono puede crear más riqueza para los inversores que la revolución industrial que allanó el camino para la economía actual.



(Lea: El Sitp dejaría de emitir casi 22 mil toneladas de Co2 anual)



Ese fue uno de los mensajes clave en una reunión de financieros y banqueros centrales para el lanzamiento de la agenda del Reino Unido para la cumbre climática de Naciones Unidas a finales de este año. El evento en el Guildhall de Londres discutió la escala de los posibles impactos sociales y financieros del aumento de las temperaturas.



(Lea: Gobierno sanciona Ley que regula emisiones de gases contaminantes)

Si bien las discusiones sobre el cambio climático pueden desviarse fácilmente hacia el apocalipsis -y los banqueros centrales Mark Carney y Christine Lagarde enfatizaron los peligros de la inacción-, los financieros también estaban interesados en resaltar los beneficios financieros potenciales de invertir y prepararse para la transición de empresas y economías enteras a cero neto.



Cuando Larry Fink puso el cambio climático en el centro de la estrategia de BlackRock Inc. el mes pasado, dijo que lo hizo como capitalista, no como ambientalista. “Todos estamos llegando a reconocer los riesgos que plantea el cambio climático en nuestros balances, en nuestros resultados, pero quizás lo más importante es que estamos reconociendo la oportunidad comercial monumental que se nos presenta”, dijo el exalcalde de Londres Roger Gifford.



“La transición al cero neto será la transformación económica más grande y más extensa en la historia registrada”. Una vez descartados como una preocupación social o científica, los efectos del aumento de las temperaturas globales se consideran cada vez más riesgos financieros.



El saliente gobernador del Banco de Inglaterra, Carney, pidió que todas las decisiones financieras tengan en cuenta el cambio climático.



El año pasado, Gran Bretaña acordó convertirse en la primera gran economía en aprobar una ley que le exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el punto en que no haga una contribución neta al aumento de las temperaturas globales, mientras que Europa esta en camino de convertirse en el primer continente neutral para el clima del mundo antes de 2050.



La transición a emisiones netas cero “es la oportunidad de crecimiento de la historia económica”, dijo David Blood, el exbanquero de Goldman Sachs Group.