El discurso de Trump en la ONU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió este martes ante la ONU contra las políticas de “fronteras abiertas” y urgió al mundo a acabar con la inmigración ilegal, defendiendo las “medidas sin precedentes” que está tomando su Gobierno.



Este fue apenas uno de los temas que tocó el mandatario estadounidense en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participan más de 150 jefes de estado.



En su intervención, Trump aseguró también que el “futuro no pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas”, exigió al mundo actuar contra el “deseo de sangre” de Irán, manifestó que espera concluir un acuerdo comercial "magnífico" con Londres, advirtió a China por el comercio y Hong Kong y dijo que EE.UU. sigue "muy de cerca" la situación en Venezuela.



El discurso era uno de los más esperados de la cumbre y en él exhibió su posición ultranacionalista.



El mandatario señaló la inmigración ilegal como uno de los desafíos "más críticos" a los que se enfrenta el mundo y acusó a quienes defienden la libertad de movimiento de los migrantes de estar ayudando a traficantes de personas y redes criminales.



El presidente de EE.UU. alabó la cooperación que los países vecinos están mostrando en materia migratoria y, especialmente, las acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Uno de los temas más esperados era el de su posición frente a la política comercial con China.



Frente a este tema, el presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió en la tribuna de la ONU que el tiempo de los "abusos" en materia comercial han terminado y pidió a Pekín proteger el "modo de vida democrático" de Hong Kong.



"Durante años, estos abusos" en el comercio internacional "han sido tolerados, ignorados, incluso alentados", denunció Trump, donde puso en tela de juicio la "globalización".



Respecto a Hong Kong dijo que el mundo espera que China respete su "tratado vinculante", "proteja la libertad" y el "modo de vida democrático" del antiguo territorio británico.



Trump, llevó este martes su mensaje nacionalista a Naciones Unidas y defendió que "el futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas".



Trump insistió en el inicio de su discurso ante la Asamblea General de la ONU en que "el mundo libre" debe proteger su estructura nacional y no tratar de reemplazarla.



"Si quieres libertad, muestra orgullo por tu país", dijo el líder estadounidense.



Según dijo el líder estadounidense, "el futuro pertenece a naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen a cada país especial y único". Trump recordó que "Estados Unidos es con diferencia el país más poderoso del mundo", pero confió en que Washington "no tenga que usar ese poder".



Respecto a Irán, el presidente estadounidense dijo que el mundo tiene el "deber de actuar" contra los "ataques violentos" de Irán a las refinerías saudíes y su "deseo de sangre".



Trump subrayó al mismo tiempo que EE.UU. "nunca ha creído en los enemigos permanentes" y no quiere cerrar la puerta a la diplomacia.



"Todas las naciones tienen un deber de actuar. Ninguna nación responsable debería satisfacer el deseo de sangre de Irán", dijo.



Así mismo dijo que espera concluir un acuerdo comercial "magnífico" con Londres, mientras el país se prepara para salir de la Unión Europea.



"Estamos trabajando estrechamente con el primer ministro Boris Johnson en un magnífico acuerdo comercial".



Finalmente el presidente de Estados Unidos manifestó que su país sigue "muy de cerca" la situación en Venezuela.



"Estamos siguiendo la situación en Venezuela muy de cerca", afirmó Trump, quien aseguró estar esperando el día en que la democracia sea restaurada en el país y que el país sea "libre".



Con agencias