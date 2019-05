El ‘ébola’ porcino ya afecta a toda la cadena alimentaria mundial

Lo que comenzó con unas pocas docenas de cerdos muertos en el noreste de China, ya se está expandiendo por toda la cadena alimentaria mundial.



En agosto pasado, se encontró que una granja con menos de 400 cerdos en las afueras de Shenyang albergaba peste porcina africana, la primera aparición de la enfermedad en el país con la mitad de los cerdos del mundo. Cuarenta y siete cabezas murieron, lo que provocó medidas de emergencia que incluyeron el sacrificio masivo y un bloqueo para detener el transporte de ganado.



(Colombia buscaría aprovechar la crisis de la fiebre porcina en China).

En unos días, el Gobierno proclamaba que el brote había sido “controlado”. Fue muy tarde. Para entonces, la enfermedad literalmente se había vuelto viral, dispersa a lo largo de cientos de kilómetros en animales enfermos y alimentos contaminados.



Nueve meses después, el contagio se ha extendido a todo el país, cruzó las fronteras a Mongolia, Vietnam y Camboya, y ha reforzado los mercados de carne a nivel mundial. Mientras que las estimaciones oficiales hablan de 1 millón de cerdos sacrificados, los datos sugieren que en 2019 se eliminarán 100 veces más.



El Departamento de Agricultura de EE. UU. pronosticó en abril una disminución de 134 millones de cabezas, equivalente a toda la producción anual de cerdos estadounidenses, y la peor caída desde que el departamento comenzó a contar los cerdos de China a mediados de los años setenta.



“Esta es una situación sin precedentes”, asegura Arlan Suderman, economista jefe de INTL FCStone. “Esto afectará los precios de los alimentos a nivel mundial”.



COMO EL ÉBOLA



La cepa de la peste porcina africana mata a casi todos los cerdos infectados por una enfermedad hemorrágica, parecida al ébola en los seres humanos.



El daño a los cerdos es crítico para China, con una industria porcina de US$128.000 millones y el tercer consumo per cápita más alto del mundo.



El hato de cerdos de China podría disminuir hasta en un 30%, asegura Juan R. Luciano, consejero delegado de Archer-Daniels-Midland Co. “China necesitará importar cantidades sustanciales de carne de cerdo y probablemente otras carnes y aves para satisfacer la demanda”, dijo Luciano.



Los precios del cerdo al por mayor en China ya están 19% más altos que hace un año, y han aumentado en EE. UU. y la UE, luego de que los procesadores enviaran más producto a China.



El precio del tocino en España subió alrededor de 20% en marzo, mientras que el del cerdo aumentó 17% en Alemania, según Interporc. “Es lo más importante que afecta al mercado de proteínas animales este año, y probablemente tendrá un efecto duradero por varios años. Moverá los mercados y posiblemente influirá en las situaciones geopolíticas”, asegura Angus Gidley-Baird, analista de materias primas de Rabobank en Sídney.



El aumento de las importaciones chinas de carne resultará en un mayor costo de los alimentos que repercutirá en las economías de todo el mundo. El alcance de estos efectos depende de la rapidez con que se pueda detener la epidemia.



¿SE FRENA EL CONTAGIO?



Los datos oficiales que ha presentado China muestran una desaceleración en el número de cerdos afectados desde finales de 2018, lo que respalda la evaluación del Gobierno de que la enfermedad está “bajo control efectivo”.



Pero los analistas desde Morgan Stanley hasta Citigroup Inc. y el Departamento de Agricultura de EE. UU. no están convencidos de que la enfermedad ya no se esté propagando.



La epidemia también podría tener repercusiones políticas. Xi Jinping podría querer finalizar las negociaciones comerciales, pero este tema podría condicionarlas.



Bloomberg