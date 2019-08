El FMI calibra la crisis económica de Argentina

Los integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieron ayer con representantes del Gobierno argentino y escucharon al principal candidato presidencial de oposición, el peronista Alberto Fernández, con el objetivo de evaluar que tan profundo es el problema económico que tiene Argentina.



(Lea: Crisis lleva a los argentinos a buscar oportunidades en Colombia)



La delegación del Fondo, encabezada por Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, se reunió con representantes del Ministerio de Hacienda liderados por el viceministro Sebastián Katz.





(Lea: Venta forzada, una costumbre en Colombia, Perú y Argentina)

En esta reunión sondearon la situación como parte del acuerdo que se firmó con el organismo el año pasado para darle un auxilio financiero por un total de US$56.300 millones. El pacto incluye metas trimestrales que son auditadas por la institución, entre ellas el compromiso de cerrar este año con equilibrio fiscal primario.



(Lea: Argentina busca replicar el éxito del ‘fracking’)



Esta visita se produce luego de las serias turbulencias financieras que sufrió Argentina tras las primarias del 11 de agosto, en las que el presidente Mauricio Macri, quien buscará la reelección en octubre, sufrió un duro revés al obtener el 32% de los votos, quince puntos por debajo del peronista Fernández.



Por el terremoto en los mercados y la fuerte subida del dólar, Macri se vio obligado a tomar medidas para evitar un nuevo salto inflacionario, aunque sus decisiones tendrán impacto negativo en la recaudación tributaria.



La misión del Fondo se reunió ya el sábado con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien se ha mostrado confiado en que el organismo apruebe la revisión y autorice así un desembolso por US$5.400 millones en el marco del acuerdo.



En tanto, los enviados del FMI se reunieron también ayer con Alberto Fernández y los asesores del candidato del Frente de Todos en materia económica.



En un comunicado, el Frente de Todos sostuvo que, desde que Argentina firmó el acuerdo con el FMI, la situación del país, sumido en recesión desde abril de 2018, “empeoró” ya que la economía cayó 1,7%, la deuda pública subió 29% del PBI, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó a 53,9%.



“El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer”, advirtió.



Además, culpó al Gobierno de Macri y al FMI de ser los culpables de la situación. “Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina”, al tiempo que “reiteró su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados nacional hayan sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales”, dijo el documento.



A la fecha, los desembolsos totales que ha efectuado el FMI a Argentina suman unos US$44.500 millones, mientras que entre junio de 2018 y julio pasado salieron de Argentina US$36.600 millones, según cifras del frente opositor.



EFE/Reuters