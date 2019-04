Líderes mundiales condenan carnicería en Sri Lanka

La comunidad internacional condenó los atentados con bomba que han golpeado este domingo tres hoteles de lujo, una pequeña pensión, un complejo residencial y tres iglesias en Sri Lanka, en el Domingo de Resurrección, y que han causado hasta el momento al menos 207 muertos, entre ellos 27 extranjeros, y 450 heridos.



"He escuchado con tristeza la noticia de los graves atentados que, precisamente hoy, día de Pascua, han causado luto y dolor en algunas iglesias y otros lugares de reunión de Sri Lanka. Deseo mostrar mi cercanía más afectuosa a la comunidad cristiana, golpeada mientras se encontraba en oración, y a todas las víctimas de esta violencia cruel", aseguró el Papa Francisco en su mensaje en el Domingo de Resurrección.



También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostró horrorizado por las bombas que "le han costado la vida a tanta gente" y envió sus condolencias "a las familias y a quienes se acercaron para rezar pacíficamente o para visitar ese hermoso país. Estamos preparados para respaldar", tuiteó.



El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, expresó estar "indignado" por los violentos actos y, además, aplaudió el "liderazgo demostrado por las autoridades y el pueblo" esrilanqués.



También sumó su voz de rechazo el alto representante para la Alianza de Civilizaciones, el excanciller español Miguel Ángel Moratinos, quien afirmó que "la comunidad internacional debe reaccionar y movilizarse". El diplomático instó a "evitar esta guerra de religiones a la que parece que algunos nos quieren llevar".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su perfil de la red social Twitter, aseguró que su país ofrecía "sentidas condolencias al gran pueblo de Sri Lanka", y que estaban "¡listos para ayudar!".



En el mismo sentido se expresó el mandatario de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien aseguró que su país "ha sido y sigue siendo un socio fiable de Sri Lanka en la lucha contra la amenaza del terrorismo internacional". "Espero que los autores materiales y los organizadores de este cruel y cínico crimen, cometido en el Domingo de Resurrección, reciban el castigo merecido", añadió el mandatario.



La primera ministra británica, Theresa May, calificó los ataques de "espeluznantes" y aseguró que nadie jamás debería tener que practicar su fe "con temor", al tiempo que instó a "permanecer juntos" ante atentados tan crueles.



Por su parte, el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, condenó los ataques "en los términos más rotundos". "Estos viles hechos se dirigían aparentemente contra personas que rezaban en iglesias en el domingo de resurrección y contra turistas. Nada puede justificar el asesinato de personas inocentes", dijo.



"Estamos con Sri Lanka tras los horribles ataques en el Domingo de Pascua. Lamentamos la pérdida de tantas vidas y nuestras condolencias van para las familias y los amigos. Cuando tratamos de dividirnos solo podemos estar unidos", escribió en Twitter el primer ministro de Bélgica, Charles Michel.



El jefe del Gobierno de Holanda, Mark Rutte, calificó en la misma red social de "terribles" las informaciones sobre "los sangrientos ataques a hoteles e iglesias en Pascua" y añadió que los pensamientos están con las víctimas y supervivientes.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mostró en un tuit su "más enérgica" condena por los "terribles atentados" que "nos hacen llorar". "El terror y la barbarie no nos doblegarán nunca. Mi apoyo y cariño a todas las víctimas y familiares", agregó.



El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, también escribió en Twitter sus condolencias a las víctimas y condenó "de forma absolutamente tajante" los atentados "contra personas que rezaban pacíficamente y celebraban misa".



En términos similares se expresó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien en turco e inglés escribió "condeno de forma tajante los ataques terroristas de la Pascua en Sri Lanka. Esto es un ataque contra toda la humanidad".



Desde América Latina también se han expresado voces de repudio ante la crueldad de los hechos en el país asiático. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que condenaba "en el nombre de los brasileños (...) los ataques que dejaron centenas de víctimas en Sri Lanka, incluso en iglesias, donde se celebraba la Resurrección de Cristo".

"Que Dios pueda confortar a los que ahora sufren", añadió el jefe de Estado.



Su homólogo de Argentina, Mauricio Macri, dijo sentirse "conmocionado por las noticias de los horribles atentados en Sri Lanka. En nombre de los argentinos quiero enviar nuestras condolencias y solidaridad con las víctimas y sus familias", según escribió en su cuenta de Twitter.



Asimismo, el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, aseveró que el país suramericano "condena los ataques de esta mañana en Sri Lanka contra iglesias y hoteles", en una afirmación hecha en la misma red social.



Evo Morales, presidente de Bolivia, aseveró vía Twitter que condenaba "todo acto de violencia e intolerancia en contra de cualquier grupo cultural, étnico o religioso; toda nuestra solidaridad y condolencias con el pueblo de Sri Lanka por los ataques perpetrados el día de hoy".



De la misma forma se manifestó el jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, quien dejó en claro toda su "solidaridad con las autoridades y con los familiares de las víctimas que sufren el dolor de la violencia. Rechazamos estos actos de terrorismo".



Desde Honduras, el presidente de este país centroamericano, Juan Orlando Hernández, aseveró que recibía "con mucha tristeza e indignación" la noticia de "los crueles actos de violencia perpetrados en Sri Lanka". Honduras "condena este tipo de acciones y apela al fomento del respeto", agregó Hernández.



El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, expresó por la misma vía su condena enérgica a los "terribles ataques que este Domingo de Resurrección" que "se han llevado la vida de personas inocentes en Sri Lanka". "Mis condolencias y solidaridad con familias de las víctimas", concluyó el mensaje del jefe de la diplomacia chilena.



"El Gobierno de México condena los ataques perpetrados en Sri Lanka. México expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad con las personas afectadas y sus familias", fue el mensaje expresado por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador.



La Cancillería de Perú también dejó en claro su sentir sobre los ataques en ese país insular de Asia al manifestar su más enérgica condena "a los atentados terroristas perpetrados" y expresar sus "condolencias y solidaridad al pueblo y Gobierno (...) por las numerosas víctimas".



Las iglesias cristianas en Tierra Santa expresaron su pesar. "Qué difíciles, irritantes y tristes son estas noticias, especialmente porque los ataques se produjeron mientras los cristianos celebraban Pascua", lamentó el asesor de líderes de la Iglesia en Tierra Santa, Wadie Abunassar, que transmitió su solidaridad con el país asiático y todos sus habitantes "en sus varias confesiones religiosas y orígenes étnicos". Las iglesias rezan "por las almas de las víctimas" y piden la rápida recuperación de los heridos", agregó en un comunicado.



El primer ministro de la India, Narendra Modi, dijo en un tuit que "no hay lugar para semejante barbarie en nuestra región. La India se solidariza con el pueblo de Sri Lanka. Mis pensamientos están con las familias afligidas y las oraciones con los heridos".



En la misma red social, el primer ministro paquistaní, Imran Khan, calificó de "horrorosos" los atentados y tras dar las condolencias expresó la "total solidaridad con Sri Lanka en su hora de duelo".



El Gobierno de Indonesia, en comunicado del Ministerio de Exteriores, condenó "con contundencia los ataques con bomba en varios lugares de Sri Lanka" y expresó "sus más profundas condolencias a las víctimas y a sus familiares".