Nerviosismo se apodera de América Latina por temor de recesión global

América Latina, considerada como la región menos vulnerable a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se está convirtiendo rápidamente en la manzana podrida de los mercados emergentes.



(Lea: FMI rebaja fuertemente previsión de crecimiento para América Latina)



Según varias mediciones, la región se está alejando del resto del mundo en desarrollo. Y no en un buen sentido. Cuatro de las cinco monedas con peor desempeño en los últimos tres meses son latinoamericanas.



(Lea: Colombia busca fortalecer relaciones comerciales con Asia)



La deuda de la región, denominada tanto en dólares como en moneda local, se queda atrás frente a sus pares. En tanto, las estimaciones de ganancias se han desplomado más en América Latina que en ninguna otra región, según datos compilados por Bloomberg.



Si bien el nerviosismo alimentado por el enfrentamiento comercial y la preocupación por una recesión mundial que se avecina han dejado a otras naciones emergentes ilesas, la agitación política que estallo en países desde Chile hasta Ecuador y Perú y Argentina ha sumado una nueva preocupación a las perspectivas latinoamericanas.



Las devaluaciones han estado en el centro de un desempeño insuficiente y los siguientes puntos muestran el daño causado por los eventos domésticos en la región.



RIESGO PAÍS



En la segunda semana de agosto, incluso cuando el resto de los mercados emergentes valoraban un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, los bonos denominados en dólares de los prestatarios latinoamericanos se desplomaron.



El detonante fue el traspié del presidente argentino Mauricio Macri en las elecciones primarias, mientras la deuda de la región aún no se ha recuperado. Dado que estos bonos no sufren el efecto de las fluctuaciones monetarias, el desplome pone de manifiesto un deterioro en la percepción del riesgo país.



RIESGO CAMBIARIO



Si bien la caída del peso argentino en los últimos dos meses eclipsa cualquier otra perdida en los mercados emergentes, la mayoría de los otros países de mal rendimiento también han sido latinoamericanos.



Los inversionistas están abandonando el real de Brasil, el peso colombiano y el peso chileno más rápido que cualquiera otra divisa que no sea la rupia de India, donde los cambios en los precios del petróleo y los préstamos incobrables están perjudicando el tipo de cambio.



RIESGO DE INCUMPLIMIENTO



La creciente inquietud con la estabilidad fiscal en las naciones latinoamericanas se está manifestando en el mercado de swaps de incumplimiento crediticio. Los operadores ahora pagan más para asegurarse contra posibles incumplimientos entre los gobiernos que cualquier otra región.



RIESGO DE CRECIMIENTO



El hundimiento de las divisas se extiende a las perspectivas de ganancias corporativas. Las estimaciones de ganancias de los analistas en dólares han caído mas del 10% para las empresas latinoamericanas en los últimos tres meses, mientras que la caída es del 4,3% para las empresas en Europa emergente, Medio Oriente y África y marginalmente más alta para Asia. Esto ayudo a que las acciones latinoamericanas fueran las más costosas desde mayo de 2018.