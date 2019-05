El nuevo motor de la economía china

Archivo particular

Esto había sido posible gracias a un cambio de política de la administración del presidente chino Xi Jinping para no dejar a nadie atrás en la marcha hacia la prosperidad común.

La nueva generación de compañías de China, liderada por aquellas del sector de la tecnología, está impulsando gran parte del crecimiento en la segunda economía más grande del mundo, según inversionistas en la Conferencia Global del Instituto Milken.



Jin Qiu, director gerente de China International Capital Corp., o CICC, el principal banco de inversión del país, dijo que estas empresas de tecnología son "muy diferentes" de las empresas estatales establecidas, así como de sus pares del sector privado en otras industrias porque han recibido poco financiamiento del sector bancario y financiero del país.



En su lugar, han recurrido a empresas como la del multimillonario japonés de la tecnología Masayoshi Son's SoftBank Corp. y a IDG Capital de China para obtener capital semilla. "Son muy independientes, nadie es demasiado grande para fallar", dijo Qiu.



LAS TECNOLÓGICAS



Las compañías de tecnología chinas también han evolucionado, desde una etapa en la que "copiaban" las innovaciones de sus pares de Estados Unidos en el pasado, hasta convertirse cada vez más en la vanguardia en áreas como pagos móviles, biotecnología e infraestructura 5G, dijo Jason Tan, socio y director oficial de inversiones de Jeneration Capital.



Un conjunto de regulaciones a favor de los negocios con pocas restricciones antimonopolio también han permitido a Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd. convertirse en gigantes.



Se espera que China supere a Estados Unidos en pagos móviles, según datos de Deloitte que se muestran en la conferencia. En 2011, el volumen de pagos móviles en China alcanzó 15.000 millones de dólares, casi el doble de los 8.000 millones de dólares en Estados Unidos.



Cinco años después, las cifras de China aumentaron a 9 billones de dólares en comparación con 112.000 millones de dólares en Estados Unidos. Para 2020, los datos muestran que se espera que aumenten exponencialmente a 47 billones de dólares, mientras Estados Unidos estará rezagado en 283.000 millones de dólares.



El cambio de actitudes y estilo de vida de la población más joven de China también está abriendo nuevas vías para que los propietarios desarrollen diferentes ofertas de bienes raíces, dijo Goodwin Gaw, director general de Gaw Capital Partners.



Gaw dijo que su firma de inversión en bienes raíces se ha centrado en el concepto de convivencia, una practica de Estados Unidos en la que los estudiantes pasan de residencias estudiantiles a viviendas similares con espacios compartidos y un sentido de comunidad. Sigue interesado en las inversiones inmobiliarias en la costa oeste de Estados Unidos y la describe como "la capital mundial de la innovacion".



Para aprovechar las tendencias cambiantes en China, el codirector de TPG Capital Asia, Tim Dattels espera que los cruceros, hoteles, bienes raíces y restaurantes sean los beneficiarios clave del mayor poder adquisitivo de los turistas chinos en el resto del mundo.