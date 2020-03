El peso del coronavirus sobre los mercados petroleros

A medida que avanza el tiempo, se va teniendo mayor evidencia no solo del desarrollo y amenaza del coronavirus sino también de sus repercusiones –una enfermedad que como se sabe se habría iniciado desde fines de 2019 en la ciudad china de Wuhan. En esta nota se considerará fundamentalmente el comportamiento de los precios internacionales del petróleo.



(Opep propone recorte de 1,5 millones de barriles de petróleo diarios).

Un primer rasgo a tener en cuenta, es que el precio del crudo ha tenido una baja de aproximadamente 15 por ciento, desde inicios de año, hasta la segunda semana de febrero. Es decir que esa influencia corre paralela a la presencia y desarrollo del coronavirus. Nótese cómo a inicios de año el precio del barril de crudo –como promedio entre las referencias del West-Texas, estadounidense, y el Brent, europeo- se ubicaba en 68.71 US$.



Esta caída de precios estaría basada en que la economía china, que está superando ya al tamaño de la economía estadounidense, estaría entrando en una fase relativa de retroceso en la expansión de su producto interno bruto (PIB).



(Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo).



Se trata de una contracción que no se tenía prevista tan solo hace tres meses atrás. Sería de esperar para ya entrada la primavera, muy probablemente el mes de abril, con el fin de tener más datos sobre este impacto en la economía china que como se sabe tiene una notable repercusión en la demanda mundial del crudo.



En términos más específicos, el portal Bloomberg ha informado que la caída en demanda de petróleo por parte de China habría llegado a un 20 por ciento. Se trataría de un monto equivalente a combinar toda la demanda de este energético por parte del Reino Unido e Italia.



Las correas de transmisión de estos efectos, pasan por considerar que la aparición del virus y la reacción generalizada, tanto en China, como en el extranjero, impactaron notablemente en los niveles de consumo que se tenían previstos con la festividad del Año Nuevo Lunar Chino, equivalente a la Navidad en el mundo occidental.



El resultado es que la gigantesca economía china que acostumbra consumir unos 14 millones de barriles diarios, necesitó mucho menos de crudo para suplir la demanda existente. En este escenario, mostrando esta baja en la demanda, es lo que estaría elevando la masa de crudo existente en los flujos del comercio internacional.



Ante este escenario es muy probable que los países productores de petróleo, aglutinados en la Opep, tiendan a recortar la oferta. Con ello se generaría una relativa escases que compensaría el déficit o caída de demanda.



(Recomendaciones para que el coronavirus no llegue a su oficina).



Sin embargo, no es de olvidar que esta organización –fundada el 6 de noviembre de 1962 y cuya sede actual está en Viena- controla hasta diciembre de 2019 el 42 por ciento del volumen total de crudo. En esto, indudablemente, está por verse también la reacción de los países que, siendo exportadores, no forman parte de la Opep.



Para el caso de la economía colombiana, es claro que una baja en los precios estaría afectando los ingresos no tributarios del Estado y con ello reforzando las tendencias al déficit. Por otra parte, para los empresarios no solo está afectando este precio del crudo, sino también la devaluación del peso colombiano.



(¿Cómo hacer un tapabocas casero, barato y efectivo?).



A raíz de esto último, la tendencia al alza en los precios de las importaciones, pesa en los costos de producción. Todo un reto a los empresarios, dado que no todo ese incremento, desde luego, es posible trasladarlo a los consumidores.



Por Giovanni E. Reyes

Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard

Profesor Titular y Director Académico de Pregrados de Administración de la Universidad del Rosario.