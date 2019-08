El PIB de Venezuela pasará a ser la cola de Latinoamérica

No es nada nuevo que Venezuela está embarcada en un desplome que ha llevado su economía a una de las peores crisis que se recuerda del mundo actual. Sin embargo, lejos de pensar que esta tendencia podría cambiar pronto, las previsiones muestran que su PIB no hará sino quedarse cada vez más atrás en cuanto al resto de la región.



(Lea: Venezuela, un país hipotecado y con una sola deuda al día)

Y precisamente, las nuevas medidas que adoptó el Gobierno de Estados Unidos profundizarán esta situación. El pasado martes, Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva en la que autoriza a realizar sanciones en contra de terceros países que hagan negocios con Venezuela.



(Lea: Nuevo golpe a Venezuela en pelea por salvar Citgo)



“A Rusia y China les decimos que su apoyo al régimen de Maduro es intolerable, particularmente para el régimen democrático que reemplazará a Maduro. Le decimos nuevamente a Rusia, y especialmente a aquellos que controlan sus finanzas: ‘No dupliquen una mala apuesta’” dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.



(Lea: Exclusivo: el plan de Guaidó para reactivar la economía de Venezuela)



En este sentido, como explica Alfonso Molina, escritor venezolano y editor de Inteligencia Petrolera, “más que un bloqueo (aislamiento total público y privado) se trata de un embargo comercial, que no es total pues excluye alimentos y medicinas.



Tiene objetivos políticos y económicos: presionar a Maduro y sus aliados internacionales para su salida del poder y proteger los bienes del Estado venezolano en EE. UU., especialmente a Citgo”.



Y, como agrega Molina, “el FMI preveía una caída de 35% en la economía venezolana. Ahora será peor”.



Esa fue la previsión que el Fondo hizo para las finanzas de Venezuela en su última actualización, en la que sorprendió al esperar una caída de su PIB de 35% para este 2019. La Cepal, por su parte, espera un desplome del 23% en el mismo lapso.



Pero más allá de este año, la imagen a futuro para el país no es menos esperanzadora. Para el FMI, la economía presentaría un descenso de 43% de aquí al próximo año 2024, punto hasta donde tiene estimaciones del PIB.



Así, mientras que al día de hoy (cierre de 2018) el dato para Venezuela alcanza los US$98.468 millones, al finalizar esos cinco años, la producción del país vecino caería hasta US$56.149 millones.



Eso, para poner el dato en perspectiva, supondría que toda la economía de este país tendría un valor de menos de la mitad del PIB de la capital de Colombia, el cual asciende en la actualidad hasta los US$105.000 millones según un reciente reporte de Invest in Bogota.



Pero lo más sorprendente es que, de cumplirse con el pronóstico actual del FMI, prácticamente todas las economías de Latinoamérica superarán a la venezolana, con las pocas excepciones que representan Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la cual también está afectada por una severa crisis.



Así, países que a priori no son comparables con Venezuela, como Uruguay, Paraguay, Panamá o Bolivia, con poblaciones y con una cantidad de recursos naturales muy inferiores, en el 2024 tendrán un PIB superior al de la nación caribeña.

De esta forma, para ese año la economía desde que está en manos de Nicolás Maduro presentaría un declive de casi 74%.



Gran parte del comportamiento futuro para la economía de Venezuela tendrá que ver con su producción petrolera, la cual está actualmente muy mermada por las sanciones de Estados Unidos.



Tal como indica el último reporte mensual de la Opep, organización a la que pertenece el país, el bombeo actual está en torno a los 734.000 barriles diarios, un nivel muy por debajo del potencial y reservas de Venezuela.



Economía y Negocios