Estados Unidos aceptará pasaportes vencidos de venezolanos

Estados Unidos reconocerá los pasaportes vencidos de los ciudadanos venezolanos. Así lo informó este viernes el Departamento de Estado, luego de aceptar la validez de un decreto del líder opositor, Juan Guaidó, que extiende por cinco años la vigencia de estos documentos.



"Estados Unidos reconoce esta extensión de la validez de los pasaportes para las visas y otros fines consulares. Aduanas y Patrulla Fronteriza también reconocerán los pasaportes cubiertos por este decreto", indicó el departamento.

Los pasaportes de los venezolanos que hayan recibido una extensión de cinco años a partir de la fecha de su vencimiento serán aceptados en Estados Unidos "siempre que el viajero sea admisible".



El comunicado aclara que está reconociendo así un decreto del 21 de mayo de Guaidó, considerado presidente encargado por casi 60 países, que "extiende automáticamente y de pleno derecho la vigencia de todos los pasaportes emitidos a la fecha por cinco años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto".



El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, saludó en Twitter la decisión estadounidense. "Esperamos que todos los países que han reconocido acojan este Decreto para devolverle a los Venezolanos su derecho a la identidad, negada por el régimen opresor", comentó.



Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela -único poder en manos de la oposición-, se autoproclamó presidente el 23 enero, luego de que los legisladores declararan ilegítimo el segundo período del gobernante Nicolás Maduro, alegando que su reelección fue fraudulenta.



Su presidencia recibió inmediatamente el espaldarazo de Estados Unidos, Canadá y medio centenar de países, pero Maduro cuenta con el apoyo, principalmente, de Rusia, China y Cuba.



El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, alentó a los venezolanos a registrarse en www.us.embajadavenezuela.org para realizar trámites ante su misión diplomática. "Hemos trabajado con autoridades para proteger a venezolanos en EEUU y garantizar su derecho a identidad", comentó.



EN LA PRÁCTICA, DIFÍCIL DE APLICAR



Once países latinoamericanos -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- acordaron en septiembre en Quito que aceptarán el ingreso de pasaportes vencidos. No obstante, en la práctica esto difícilmente se lleva a cabo.



La comunidad de venezolanos en Argentina, por ejemplo, dice que las líneas aéreas rechazan a viajeros con documentos vencidos. En tanto, en Uruguay, funcionarios de migraciones señalan a AFP no haber recibido instrucciones de aceptar pasaportes vencidos.



Costa Rica, que también firmó la Declaración de Quito, no ha cumplido el punto relativo a la caducidad de los documentos. En cambio sí admite a los venezolanos con pasaportes hasta un día antes de su vencimiento, lo cual es una excepción que no hace con otras nacionalidades. Pero en los países que forman parte del Mercosur, (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay), los venezolanos pueden entrar con la cédula.



Venezuela, que padece una crisis humanitaria y política sin precedentes, tiene un deficiente servicio de identificación que ha llevado a un limbo a innumerables personas en el exterior que no han podido renovar sus pasaportes.



Esto se agrava tomando en cuenta unos 4 millones de venezolanos, que representan más del 10% de la población, han abandonado su país, informó este viernes la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur).



Unos 3,3 millones han huido desde 2015, a medida que se ha agravado la crisis, marcada por una inflación sideral y la escasez de alimentos y medicinas, a la que se suma ahora la falta de gasolina. Se estima que medio millón de venezolanos residen en Estados Unidos, dijo a la AFP David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo creado por la secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para los migrantes venezolanos.