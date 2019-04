Estados Unidos elabora plan económico para rescatar a Venezuela

Estados Unidos prevé inyectar dólares en Venezuela en un "plan de rescate" si el presidente Nicolás Maduro sale del poder, dijo el miércoles el consejero económico de la Casa Blanca, mientras senadores estadounidenses buscan elevar a 400 millones de dólares la ayuda al país sudamericano.



"Los dólares son la respuesta", dijo Larry Kudlow, principal asesor económico del presidente Donald Trump, durante un evento con periodistas organizado por el diario The Christian Science Monitor.

Kudlow se mostró entusiasta ante el plan de la administración Trump para revitalizar la economía de Venezuela, sumida en una aguda crisis que Washington atribuye a la gestión de Maduro. "Hemos estado trabajando con bancos en la región, tenemos planificación monetaria, tenemos planificación con el FMI. Y nos moveremos tan rápido como podamos", señaló, sobre el plan que prepara junto con el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y el Departamento del Tesoro. "Lo llamamos 'Día 2'", dijo.



Venezuela, otrora una potencia petrolera que ha visto su producción de crudo hundirse a un mínimo en 30 años, está sumida en una debacle económica que según la ONU ha obligado a 2,7 millones de personas a abandonar el país desde 2015.



Kudlow deploró la "crisis humanitaria", "política" y "de interferencia extranjera de Cuba, Rusia y China" en Venezuela y enfatizó que Maduro, considerado un "dictador" por Washington, "tiene que ser reemplazado".



Estados Unidos ha estado presionando desde enero para que Maduro renuncie o sea derrocado, pero éste, apoyado por los militares, ha dicho que jamás renunciará. "Lo queremos fuera", dijo Kudlow, agregando que no tiene "idea de cuándo será", pero cuando ocurra, la asistencia y reestructuración económica "comenzaría de inmediato".



EFECTIVO A TRAVÉS DE IPHONES



Kudlow, presidente del Consejo Económico Nacional (NEC, por su sigla en inglés), explicó que la iniciativa busca "poner efectivo" en Venezuela a través de "bancos, iPhones, aplicaciones y muchas formas inteligentes". "Y el efectivo no será en bolívares, sino en dólares. Al menos al principio, por lo que no hay demanda de bolívares", dijo.



Tras estimar una inflación de 10.000.000% para 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo en enero que Venezuela, declarada en cesación de pagos parcial en noviembre de 2017 por varias agencias calificadoras, verá contraerse aún más su economía este año, lo cual ubicaría la caída del PIB real en más del 50% desde 2013.



"Estamos desarrollando una visión muy completa de lo que creemos que es un plan extremadamente efectivo", aseguró Kudlow. Agregó que las discusiones incluyen a representantes del líder opositor Juan Guaidó, el jefe parlamentario que el 23 de enero se proclamó presidente interino de Venezuela invocando la Constitución.



Estados Unidos y más de 50 países lo reconocen y apoyan sus esfuerzos para "cesar la usurpación" de Maduro, encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones. Kudlow no descartó sanciones económicas estadounidenses adicionales para forzar la salida de Maduro.



"Haremos lo que sea necesario", dijo. Estados Unidos ya impuso medidas punitivas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro, y a unas 30 entidades, entre ellas a su estatal petrolera PDVSA.



"Los presidentes de (las petroleras) Chevron y de ConocoPhilips nos respaldan totalmente en esto. Ellos tampoco están contentos. PDVSA es el corazón de la corrupción en Venezuela y la forma de financiamiento del gobierno corrupto", dijo Kudlow.



AYUDA POR 400 MILLONES DE DÓLARES



Senadores demócratas y republicanos presentaron en tanto el miércoles el proyecto de ley VERDAD para ayudar a "restablecer la democracia" y atender la "creciente crisis humanitaria" en Venezuela, que eleva a 400 millones de dólares la asistencia.



VERDAD, siglas en inglés de 'Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act', autoriza la remoción de sanciones a funcionarios que no estén involucrados en violaciones a los derechos humanos y reconozcan a Guaidó, y acelera la planificación de las instituciones financieras para reconstruir el país en la era post-Maduro, entre otras medidas.



La iniciativa es impulsada por el legislador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, el miembro de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y por el republicano Marco Rubio (Florida), considerado uno de los artífices de la estrategia de la administración Trump para sacar del poder a Maduro.



La agencia estadounidense para el desarrollo internacional USAID dijo el miércoles que Washington destinó desde 2017 más de 195 millones de dólares para asistencia humanitaria y desarrollo en apoyo a los países latinoamericanos que recibieron a venezolanos, y anunció en enero estar en condiciones de brindar 20 millones de dólares adicionales.