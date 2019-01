Maduro le pide a los militares máxima lealtad, unión y disciplina

El presidente colombiano Iván Duque acaba de anunciar que reconoce a Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela. El anuncio fue realizado desde el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos (Suiza) junto al presidente brasileño Jair Bolsonaro, la vicepresidente de Perú y a la canciller de Canadá.



En los últimos minutos también se han pronunciado en el mismo sentido Argentina, Ecuador, Guatemala y Chile.

Minutos antes, Estados Unidos también se había pronunciado en este sentido.

El presidente estadounidense Donald Trump reveló su decisión en un comunicado, minutos después de que Guaidó anunciara que asumía las competencias del Ejecutivo venezolano para luchar contra la "usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro.



La declaración desde Davos llegó al mismo tiempo que Estados Unidos advertía este miércoles de que mantiene "todas las opciones sobre la mesa" si Nicolás Maduro responde con violencia al anuncio del jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, de que asume la Presidencia interina de Venezuela.



"Si Maduro y sus compinches eligen responder con violencia, dañar a cualquiera de la (AN) Asamblea Nacional o a otros responsables elegidos debidamente tenemos para adoptar todas las opciones encima de la mesa", dijo un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos en una llamada telefónica.



Al mismo tiempo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo y pidió a los militares apoyar los esfuerzos para restaurar la democracia.



En un comunicado, Pompeo dijo que Washington apoyaría al líder opositor Juan Guaidó mientras establece un gobierno de transición y prepara al país para elecciones. "El pueblo venezolano ha sufrido durante bastante tiempo bajo la desastrosa dictadura de Nicolás Maduro", dijo Pompeo. "Pedimos a Maduro que se aparte a favor de un líder legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano".



Más temprano a este anuncio, el presidente estadounidense le advirtió a compañías petroleras de Estados Unidos que podría imponer sanciones al petróleo venezolano tan pronto como esta semana si la situación política en ese país sigue deteriorándose.



MÉXICO PERMANECE NEUTRAL



El gobierno de México no prevé por ahora cambiar su política respecto a Venezuela, dijo este miércoles un portavoz de la cancillería, poco después de que el político opositor venezolano y líder del Congreso, Juan Guaidó, se proclamara presidente del país y Washington lo reconociera.



El nuevo gobierno de México, que asumió en diciembre, ha dicho que no intervendrá en los asuntos internos de Venezuela y que prefiere mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas para ayudar a encontrar una solución a la crisis política de ese país.



EVO APOYA A MADURO



El presidente boliviano Evo Morales ratificó este miércoles su solidaridad con su colega venezolano Nicolás Maduro, desconocido por Estados Unidos y varios gobiernos de la región, y señaló que el "imperialismo" busca nuevamente herir a la democracia y autodeterminación de la región.



"Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano @NicolasMaduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de #Sudamérica", afirmó el gobernante desde su cuenta personal en Twitter. El mandatario acotó que "nunca más vamos a ser patio trasero de #EEUU".



MIENTRAS MADURO...



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles el rompimiento de relaciones con Estados Unidos, luego que el gobierno de Donald Trump reconoció al jefe legislativo, Juan Guaidó, como presidente interino.



"He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. íFuera! Se van de Venezuela, aquí hay dignidad carajo!", dijo Maduro, quien dio 72 horas a la delegación diplomática para abandonar el país.



En su discurso le pide a los militares máxima lealtad, unión y disciplina, "esta lucha la vamos a vencer también", agregó.



Maduro denunció que la oposición intenta dar un golpe de Estado apoyada por Estados Unidos.



Pidió la movilización permanente para que el pueblo esté con una mano en la calle marchando, luchando por la revolución bolivariana y con la otra trabajando o estudiando.