‘Estamos en la etapa más dura de la lucha’, Guaidó

El martes en las horas de la noche, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela despojó de la inmunidad parlamentaria al presidente interino Juan Guaidó, lo que abre paso a que este sea llevado a juicio o detenido.



Minutos después, Guaidó reaccionó al anuncio llamando a los ciudadanos a una “protesta estratégica organizada” desde este sábado cuando ha sido convocado un "simulacro de la operación libertad".

El presidente interino reiteró que la ANC, un ente no reconocido por numerosos países, "no existe" y que sus argumentos fueron "ridículizables" pero, matizó, eso no elimina la posibilidad de que lo encarcelen.



En diálogo con Portafolio, Guaidó habló de la situación actual y de lo que sigue de aquí en adelante en su intento por sacar al régimen de Nicolás Maduro del poder.



¿Teme por su libertad o incluso por su vida en estos momentos?



Mira, sabemos de lo que el régimen es capaz. Ya lo han demostrado y vemos cómo están las familias recientes, cuando sacan paramilitares armados para tratar de detener las protestas sociales. Asesinaron a Fernando Luan, persiguen, encarcelan, presos políticos exiliados, quemaron la ayuda humanitaria.



Ya sabemos lo que es y lo que hacen, pero eso no nos ha detenido en el curso. Vamos a seguir y estamos haciendo las principales funciones que nos da la Constitución: crear el gobierno de transición que reinstitucionalice y que cree una nación libre que elimine la usurpación para poder atender la emergencia humanitaria compleja que se agudiza todos los días producto del apagón y la falta de agua de este momento.



¿Si lo privan de su libertad, los seguidores políticos suyos ya tienen claro que hacer?



Mire es una posibilidad hoy. Por supuesto no sería una detención sino un secuestro. Es una posibilidad entendiendo el talante del régimen y bueno en el parlamento nacional ya hay todo un proceso de aglutinación de los factores a través de frentes amplios, de factores de la oposición, a través de los estudiantes, de los jóvenes. Hay un tejido social en reconstrucción que va a saber responder con mucha fuerza.



Usted habló de unas consecuencias para el régimen si lo llegan a poner preso, ¿cuáles serían esas consecuencias?



De reacción social, de reacción internacional. Lejos de acercar o aproximar a una solución lo aleja diametralmente, así que sería muy costoso políticamente, socialmente e internacionalmente, para un régimen que se queda sin soluciones, sin alternativas y solo le queda perseguir.



Con la situación actual, muchos piensan que la situación en Venezuela es un pulso de poder entre Estados Unidos y Rusia. Un ajedrez en el cual los venezolanos salen de la ecuación. ¿Qué piensa?



Lo importante de esto es que hemos sido los venezolanos los que hemos construido mayoría, los que hemos buscado cooperación internacional, que el mundo sea solidario con nosotros y entiendo también que en ese sentido Rusia tiene intereses en Venezuela porque tiene grandes contratos en gas y en petróleo. Así, que en ese sentido somos los venezolanos los que estamos conduciendo este proceso y que la cooperación internacional es fundamental para salir de la crisis y de la tragedia.



¿Qué mensaje le envía usted al presidente Putin?



Él ya lo tiene muy claro. Saben que en el esquema con Maduro, es quien usurpa funciones, quien no tiene una economía estable, que ha destruido al país. Ahí no hay ningún tipo de alternativas, de que no hay inversión que valga en Venezuela con este esquema.



Que lo mejor que le conviene a Venezuela, al mundo y a todo al que ha invertido aquí es una transición a la democracia.



¿Usted cree que las marchas sí están sirviendo? ¿Qué más se puede hacer desde Venezuela o desde la comunidad internacional para que el régimen definitivamente se vaya?



Insistir. Esto ha sido una lucha de años. Ha sido una lucha de mucho tiempo en Venezuela. Fueron las marchas, las protestas, el ser mayoría, el cambiar partidos políticos lo que nos ha puesto en este lugar. Así que hay que insistir, y por supuesto en el mismo todos los actores sociales, fuerzas armadas, comunidad internacional, las posibilidades de futuro, la ley de garantías que hemos impulsado para los empleados públicos, son muchos elementos.



Pero hay que insistir en este sentido porque hay un régimen que se desmorona, que ha perdido adeptos, que las clases populares están volcadas en las calles exigiendo derechos. Hay una crisis sin precedentes en el Estado Zulia como en todo el país. Semanas sin energía eléctrica y sin lo elemental, lo cual podría desencadenar una crisis bastante importante en el país. Tampoco hay agua.



Estamos en una situación muy tensa, muy trágica en el país que debemos atender de emergencia.



¿Cómo sería lo de la intervención extranjera que ustedes han dicho que están dispuestos a autorizar?



Nosotros no hemos hablado de ese elemento sino de cooperación internacional porque vemos un régimen que utiliza paramilitares para sofocar las protestas legítimas, que no respeta los derechos humanos, que permite a grupos armados actuar contra la ciudadanía como lo está haciendo en este momento.



Vemos que es una alternativa poder contar con el respaldo del mundo. También tenemos que tener claro que es un proceso y que la mejor alternativa y la mejor salida para Venezuela es la de una transición a una elección libre.



¿Cuál es el objetivo de la operación Libertad que ustedes están organizando: entrar con la gente a Miraflores o hacer que Maduro deje Miraflores?



Cualquiera de las opciones. Hay que mantenernos organizados y entendiendo además que hay grupos paramilitares armados disparando a la ciudadanía. Esto también tiene que ver con la protección al ciudadano.



¿Por qué ha sido tan difícil convencer a los militares de apoyarlo a usted y dejar de hacerlo con Maduro?



Por muchos elementos. Estamos en un proceso de comunicación abierto hacia las fuerzas armadas en el rol que tienen no solamente en la transición sino en la parte de soberanía del país como es contener grupos irregulares en la frontera. Vendiendo oro para comprar armas. Hay un proceso de comunicación de generación de confianza y alternativas para construir la transición, eso no ha sido sencillo.



Además el régimen sigue secuestrando la administración pública entre otras cosas y hay que avanzar más rápido en ese sentido.



¿Cuánto más se demorará en que Maduro salga del poder?



Estamos trabajando en que sea lo más pronto posible. Llevamos 20 años de deterioro en el país de entrar en un colapso. Estamos ejerciendo una opción, una alternativa, ser una mayoría. Creo que estamos en las vísperas.



Hay gente y analistas que hablan de llevar a cabo negociaciones, ¿ustedes definitivamente tienen cerrada la puerta a una negociación excepto que no sea para que Maduro abandone el poder?



Esa es una opción que se ha ejercido tres veces en los últimos cinco años y la utilizaron para burlarse. Nosotros en ningún momento hemos sigo intransigentes, por el contrario todas las opciones se han puesto sobre la mesa.



Lo que queda claro es que no hubo una elección en el 2018, se venció el periodo que tiene que subsanarse, nos tiene que llevar a reinstitucionalizar el país y permitir una elección realmente libre. En ese marco todas las opciones están sobre las mesa.



Se ha escuchado en medios de comunicación que ya hay cierto descontento en la oposición porque se está demorando mucho este proceso y que podría llevar a un agotamiento. ¿Usted cómo ve esto?



Mira, durante muchos años lo que hemos hecho es crecer, crecer como opción, crecer como alternativa, generando certezas en un futuro de gobernabilidad distinto a pesar de que naturalmente los procesos de calle tienen sus tiempos.



Estamos en un punto muy alto de energía en Venezuela como lo demostramos incluso en la presencia de Miraflores. Así que debemos seguir en ese camino y por el contrario cada vez son más los venezolanos que ven un cambio en Venezuela.



¿Las sanciones económicas de EE.UU. y de la comunidad internacional si están sirviendo para debilitar al régimen de Maduro?



El régimen se ha venido descomponiendo sistemáticamente. En este momento el debilitamiento es total.



Lo que ha funcionado muy efectivamente es evitar que el régimen utilice recursos del Estado o para robárselos o para ejercer control social y lo vimos en su máxima expresión cuando utilizan a paramilitares armados que los financian. Entonces es importante para evitar que sigan sacando de la cartera y robando de la nación o que puedan seguir financiando control social.



¿Qué mensaje le envía a los venezolanos en estos momentos?



Qué estamos muy cerca, qué hemos logrado algo sin precedentes. Qué estamos en la etapa más dura pero es cuando más reacciona y arrecia un régimen sin respuestas al ciudadano. Qué para completar la faena y lograr los objetivos de la operación libertad depende de cada venezolano y debemos seguir.



¿Y a la comunidad internacional?



Qué debemos seguir respaldando el proceso. Seguir luchando, qué sino encontramos una solución rápida, el conflicto puede escalar como lo hemos visto en la migración masiva, en la situación sanitaria en Venezuela. Puede ser un problema de más para la región dado la falta de servicios básicos para la población y de buscar alternativas para poder presionar aún más al régimen de Maduro.



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co