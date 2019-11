Estrategia de Guaidó pone en riesgo su liderazgo

En el pico de su popularidad, el opositor Juan Guaidó prometió sacar del poder a Nicolás Maduro este año. Ahora, arriesgando su liderazgo, parece girar hacia una estrategia de largo aliento para quebrar el apoyo militar al Presidente.



(Lea: Pdvsa frena su desplome petrolero)



“Por las buenas o por las malas”, juró Guaidó, cuya aprobación, según Datanálisis, llegó a 63% en enero. Pero ni las sanciones y las amenazas de una acción militar de Washington, ni el aislamiento internacional han precipitado la ruptura de la Fuerza Armada con Maduro, como tampoco evitaron que la popularidad de Guaidó cayera hasta 42% en octubre.



(Lea: La travesía por siete estados venezolanos para abastecerse en Cúcuta)

“Lo hemos intentado todo”, afirmó el jefe parlamentario el pasado sábado en una manifestación que presentó como el inicio de una “protesta permanente”, un intento por capitalizar el entusiasmo de sus seguidores por la caída de Evo Morales en Bolivia. Pero los 5.000 participantes en Caracas estuvieron lejos de las decenas de miles que acompañaron su desafío inicial. Convocatorias para el lunes y el martes tuvieron una acogida pobre.



“La protesta se ha desgastado por su uso y abuso”, observa el analista Benigno Alarcón. “No hay fórmula mágica”, reconoce Guaidó.



El opositor busca aumentar gradualmente la presión contra Maduro en un país donde, según Datanálisis, 82% de la población quiere “un cambio político”. “Pareciera que ha abandonado la idea de la salida rápida para enfocar el trabajo como un proceso que lleva su tiempo”, dijo Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos. Según la firma, 38% de los opositores desea que surja otro dirigente que enfrente a Maduro en un contexto donde los liderazgos independientes casi no existen.



La apuesta parece riesgosa en un país en el que gran parte de la población está ocupada en sobrevivir a la crisis, con una economía reducida a la mitad y una inflación de 200.000% en 2019. “La frustración puede llegar”, advirtió Seijas.

“Me cansé, Guaidó nos engañó. No hemos llegado a nada con marchas”, se queja Bianca Urdaneta, ama de casa de 36 años.



Pero el opositor clama por no acostumbrarse a una “falsa normalidad”, cuando las remesas de cuatro millones de personas que emigraron pudieran estar ayudando al Gobierno.



Para el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, más allá de una vaga amnistía, la estrategia de Guaidó carece de garantías para los militares de que podrán “preservar su poder”.



A Guaidó le esperan días clave como el 5 de enero, cuando finalizará su período al frente del Parlamento. La mayoría de la coalición apoya su continuidad, pero un acuerdo previo reserva la presidencia rotativa a los partidos minoritarios, algunos críticos del dirigente y otros en negociaciones con el gobierno. Peor aún, en 2020 deben realizarse elecciones legislativas.