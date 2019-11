Fed no se plantea llevar las tasas de interés a negativo

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos descartó por unanimidad instaurar tasas negativas de interés, algo que el presidente Donald Trump le ha reclamado reiteradamente, según las actas de la última reunión que fueron publicadas ayer.



Asimismo, en esa cita, los miembros de la Fed dijeron que la mayor economía del mundo ha sido “resistente” ante persistentes dificultades mundiales, pero los riesgos, incluidos los derivados de las guerras comerciales, siguen siendo “elevados”.



En esa reunión, el comité de política monetaria de la Fed recortó por tercera vez en el año las tasas de interés, para situarlas en un rango de entre 1,5% y 1,75%, desde el cual ya no realizarían nuevos cambios.



“Las incertidumbres asociadas con las tensiones comerciales así como los riesgos geopolíticos se han relajado algo, aunque siguen siendo elevadas”, por lo que la “mayoría” de los miembros del banco central consideraron que no se necesitan otros ajustes en el precio del dinero.



Eso sí, cabe destacar que aunque el pronunciamiento para llevar el indicador a negativo fue unánime, no se descartó que se pudiera hacer en el futuro.

“Todos los participantes de la reunión consideraron que actualmente las tasas negativas de interés no parecen ser una atrayente herramienta de política monetaria en Estados Unidos”, indican.



Hay un “limitado margen" para adoptar esa política que no ha beneficiado claramente a otros países y podría tener incalculables consecuencias en los préstamos bancarios y el consumo de los hogares, indica el informe. Y las tasas negativas aparejarían “significativas complejidades y distorsiones” al sistema financiero estadounidense, según miembros de la Fed.



No obstante “no descartaron” que las circunstancias los haga eventualmente cambiar de posición. En términos generales, la economía estadounidense está marchando bien y en las últimas semanas se atenuaron los riesgos de una recesión. Empero mientras el mercado laboral y el gasto de los consumidores se mantienen sólidos, los miembros de la Fed advirtieron que las empresas son reticentes a invertir y exportar debido “a la incertidumbre comercial y al lento crecimiento económico mundial”.



La Fed revirtió gran parte de los aumentos de tasas que dispuso el año pasado con el propósito de estimular a la economía ante las acechanzas económicas mundiales. Los esfuerzos por terminar con las guerras comerciales parecen estar tropezando con dificultades.



Un primer acuerdo con China anunciado el mes pasado con Trump no ha logrado ser concretado. Ayer, los mercados de futuros estimaban que la Fed no tocará las tasas hasta junio y la mayoría de los inversores apuestan a que en ese mes la entidad podría reanudar las rebajas.



AFP y EFE