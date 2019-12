Dos economistas heterodoxos para reactivar la economía argentina

Martín Guzmán y Matías Kulfas, dos economistas de perfil heterodoxo, son los elegidos por el electo presidente argentino, Alberto Fernández, para intentar reactivar la golpeada economía del país suramericano y resolver su pesada carga en materia de deuda pública.



Guzmán, un académico experto en temas de deuda soberana y colaborador del Premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, tomará las riendas desde el próximo martes del ministerio de Economía, mientras que Kulfas, con trayectoria académica y experiencia en la banca pública y el Banco Central argentino, hará lo propio en la cartera de Desarrollo Productivo.



Martín Guzmán, de 37 años, con un currículum brillante en el mundo académico, aunque sin experiencia en la gestión pública, se graduó como economista en 2007 en la Universidad Nacional de La Plata, con estudios de postgrado en la Brown University, de Estados Unidos, país donde reside desde 2008.



Desde 2013 es investigador de la División de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, en Nueva York, bajo la supervisión de Joseph Stiglitz, de quien se define como un "estrecho colaborador".



Dentro de la Universidad de Columbia, es además director de la iniciativa para el diálogo sobre políticas de reestructuración de deudas y miembro del Institute for New Economic Thinking's Taskforce, también comandado por Stiglitz.



Sus campos de investigación han sido, según su propio currículum, la deuda pública, la macroeconomía internacional, las políticas monetarias y los temas de desarrollo económico.



De perfil heterodoxo como Kulfas, en las últimas semanas había ganado notoriedad por sus reuniones con políticos cercanos a Fernández y por exponer públicamente sus ideas sobre qué debe hacer Argentina con su pesada deuda pública.



En línea con lo que ha expresado ya Fernández, Guzmán sostiene que Argentina no debe recibir más desembolsos del FMI, que ya le giró al país unos 45.000 millones de dólares de los 56.300 millones pactados en 2018. Además, debe negociar rápidamente con los acreedores privados y con el FMI nuevos plazos de pago de los vencimientos, tanto de capital como de intereses. Según su diagnóstico, Argentina atraviesa una "crisis macroeconómica" que obliga a hacer "otras políticas", para lo cual el Estado necesita "un poco de aire" en lo fiscal y lo monetario para no estar "ahogado" y eso puede lograrlo resolviendo su problema de deuda.



Echando mano de una frase que hizo famosa Néstor Kirchner, quien en su día logró una quita sustancial de que entró en cese de pagos en 2001, Guzmán, que liderará ahora una nueva negociación, les recuerda a los acreedores: "Los muertos no pagan las deudas".



Nacido en Buenos Aires en 1972, Kulfas es uno de los integrantes del Grupo Callao, conformado a inicios de 2018 como espacio de pensamiento en torno a Alberto Fernández. En 1995 se licenció en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Tiene una maestría en Economía Política y un doctorado en Ciencas Sociales, ambos otorgados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), casa de estudios de la que además fue investigador entre 1999 y 2006.



En el ámbito académico, es desde 2005 profesor de Estructura Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de San Martín. "Desde el punto de vista conceptual de las escuelas de Economía, uno se puede ubicar en lo que llamamos la heterodoxia económica", dijo Kulfas en una reciente entrevista.



Aunque desde 1994 desarrolló diversas tareas de consultoría en la gestión pública, su primer puesto de peso lo desempeñó en 2006 y 2007 como subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2007), quien aplicó políticas económicas de corte heterodoxo tras la severa crisis económica de 2001 en Argentina.



Ya durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), Kulfas integró el directorio del estatal Banco de la Nación Argentina (2008-2011), desde donde impulsó líneas de financiación para pymes, y se desempeñó como gerente del Banco Central de la República Argentina entre 2012 y 2013, donde también incentivo el crédito al sector productivo.



En decenas de entrevistas y participaciones en foros empresariales durante la campaña para las presidenciales, Kulfas ha dado muchas pistas sobre sus ideas económicas para resucitar la economía argentina, que cerraría este año con la caída cercana al 2,8 %.



A su juicio, Argentina tiene dos desafíos estructurales: falta de dólares y problemas para establecer consensos básicos sobre el funcionamiento de la economía. De acuerdo a su análisis, el primero no se resuelve tomando más deuda sino exportando más y para ello la gran apuesta es la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, con un enorme potencial exportador.



En cuanto a los consensos básicos, el economista, en sintonía con lo que ha planteado Fernández en la campaña, promueve un acuerdo entre el Estado, las patronales y los sindicatos, en particular sobre salarios y precios, clave para poner paños fríos a una elevadísima inflación, que terminará este año en niveles cercanos al 55 %.



Y ello porque Kulfas, al igual que otros economistas del entorno de Fernández, consideran que la sola aplicación de política monetaria desde el Banco Central ha sido insuficiente para contener los precios. "Es fundamental reducir la inflación para recuperar el crecimiento económico", ha aseverado Kulfas.¿Pero cómo encender la economía?



Kulfas cree que hay que recomponer salarios para incentivar el consumo y así volver a hacer girar la rueda de la producción. Entiende que renegociar la deuda, tanto con acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional (FMI), será clave para tener el oxígeno necesario para echar a andar la economía.





