El FMI prevé más caída del PIB chino si EE. UU. impone más aranceles

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este viernes de que un aumento del 25 % en los aranceles de EE.UU. a las importaciones de productos chinos que aún no han sido castigados podría reducir el crecimiento económico del gigante asiático en 0,8 puntos porcentuales en el próximo año.



Lea: (Donald Trump está atacando a China con un tigre que no tiene dientes)

"Por ejemplo, un aumento de aranceles de EE.UU. al 25 % sobre las importaciones restantes de China podría reducir el crecimiento en alrededor de 0,8 puntos porcentuales en los próximos 12 meses", señalaron los expertos del FMI en un informe sobre la economía china.



Lea: (‘EE. UU. aún no está listo para acuerdo con China’: Trump)



El organismo con sede en Washington consideró que estos nuevos gravámenes impulsarían una "fuerte caída" de la demanda y el endurecimiento de las condiciones financieras, lo que causaría "importantes efectos negativos a nivel mundial". "Una mayor escalada en las tensiones podría resultar en aranceles más altos, interrumpiendo las cadenas de suministro y disminuyendo la confianza y la inversión", valoró.



Ante esta situación, el FMI recomendó al Gobierno chino que adopte medidas fiscales para tratar de proteger su economía. En su análisis, el FMI proyectó que China moderaría su crecimiento al 6,2 % en 2019, comparado con el 6,6 % registrado en 2018.



"Las perspectivas a corto plazo son particularmente inciertas debido a las tensiones comerciales. Se espera que el crecimiento disminuya moderadamente a 6,2 y 6 % en 2019 y 2020, respectivamente, dada la respuesta política de las autoridades", alertó la institución.



Hace un mes, el FMI ya subrayó como "imperativo" evitar políticas que "distorsionen" el comercio, en plena escalada de las tensiones desencadenadas por el proteccionismo de Estados Unidos, especialmente con China, al asegurar que restarán 0,3 puntos porcentuales adicionales al crecimiento global en 2020.



En su último informe de Perspectivas Económicas Globales presentado en julio en Santiago de Chile, el FMI redujo también en una décima sus previsiones de crecimiento global para el 2019, hasta el 3,2 %, debido a las tensiones internacionales y, más concretamente, a la guerra comercial entre Pekín y Washington.



La advertencia del FMI llega el mismo día que el presidente estadounidense, Donald Trump, agregase más incertidumbre a las negociaciones con China y amagase con cancelar la ronda de conversaciones prevista para septiembre. "Ya veremos si mantenemos o no nuestro encuentro en septiembre. Si lo hacemos, está bien. Si no, también está bien", señaló Trump a los periodistas en la Casa Blanca.



Washington anunció la semana pasada nuevos gravámenes del 10 % sobre importaciones chinas valoradas en 300.000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre. En respuesta a esta medida, Pekín decidió detener la compra de productos agrícolas estadounidenses y permitió que su moneda cayera frente al dólar a un nivel clave no visto desde 2008.