El freno del gasto de los hogares: el otro problema de Chile

Se dice que si un país va políticamente mal, puede ir económicamente bien; pero si los hogares cada vez pueden comprar menos, ese país esta política y económicamente complicado.



No me refiero a Venezuela, sino a Chile, la brillante economía latinoamericana, que hoy, con sorpresa, se moviliza socialmente por el aumento del precio del metro de Santiago, pero eso no puede ser la razón de un movimiento de esta magnitud.



(Piñera pide perdón y anuncia nuevo paquete de medidas económicas).



Lo que ocurre es que los buenos números de la economía chilena han escondido un problema que se ha venido gestando lentamente: el freno del gasto de los hogares.



Más allá de los datos de las cuentas nacionales del PIB, que cuentan cómo se comporta la producción, las inversiones, las exportaciones y las importaciones, el gasto de los hogares en Chile, en bienes y servicios nuevos y usados, desde hace tiempo mostraba tres grandes preocupaciones.



La primera se refiere a que el crecimiento del gasto de todos los hogares que viven en Chile ha crecido muy despacio en los últimos meses, mostrando una dinámica débil en la demanda, con una inflación decreciente, que dejar ver existe un problema que frena esta dinámica.

Dinámica de gasto de los hogares de Chile

La segunda, que ese bajo crecimiento del gasto en términos reales o en volúmenes, implica que el gasto per cápita se ha reducido de manera importante en los últimos meses, causando una clara reducción en la calidad de vida de las personas en Chile, población que aumenta continuamente con la llegada de colombianos, haitianos y venezolanos, causando una mayor demanda potencial, que ha debido repartirse los limitados recursos del mercado. Al punto que a septiembre de 2019, el gasto promedio de los últimos 12 meses realizado por una persona en Chile, es igual al que hacía a mediados de 2015, perdiendo 3% de su gasto en dos años.



Gasto promedio mensual de Chile en pesos

Finalmente, el gasto en bienes necesarios pesa cada vez más el bolsillo de los chilenos, porque las inflaciones de servicios, combustibles y alimentos hacen que mes a mes, la canasta básica sea más costosa, haciendo que deban destinar cada vez mas su dinero a comprar lo que se necesita y no lo que se quiere.



(Latinoamérica se vuelve a convertir en zona de riesgo).



Estas 3 situaciones (el mercado creciendo poco, el per cápita de gasto cayendo y un mayor peso del valor de la canasta básica en el bolsillo), causan que el bienestar percibido por los chilenos venga frenándose desde mediados de 2016, y que al anuncio de la medida del aumento del precio del tiquete del metro de Santiago, una buena parte de la población se movilizará, como consecuencia de la menor calidad de gasto y consumo que han tenido y que se afectaría aún más con las nuevas medidas.



Es fundamental hacer seguimiento continuo del gasto de los hogares, porque ayuda a explicar la dinámica de la venta del comercio, la producción de las empresas y el estado de ánimo de la población.



Peso de los bienes necesarios en el gasto y nivel de bienestar percibido

Camilo Herrera Mora

Raddar, Exma Data y Corporación Bienestar