Fuerte descenso en la producción de petróleo de la Opep

La producción de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) cayó el pasado mes en más de medio millón de barriles al día (mbd), debido sobre todo a fuertes reducciones del bombeo de Arabia Saudí, Venezuela e Irak, según los datos publicados este miércoles por el grupo energético.



El Informe Mensual de la Opep sobre la evolución del mercado petrolero revela, en base a "fuentes secundarias", que los suministros de los 14 socios de la organización sumaron en marzo 30,02 mbd, 534.000 barriles diarios (bd) menos que en febrero.



Riad y Bagdad redujeron sus extracciones en 324.000 bd y 126.000 bd, hasta 9,79 mbd y 4,5 mbd, respectivamente, mientras que la producción de Venezuela se desplomó en 289.000 bd, hasta 732.000 bd. También descendieron, aunque más ligeramente, las producciones de Irán (en 28.000 bd, hasta 2,69 mbd), Emiratos Árabes Unidos y Argelia, mientras que aumentaron las de Libia (en 196.000 bd), Congo (23.000 bd) y Nigeria (11.000 bd).



La Opep acordó con sus aliados un recorte de su oferta petrolera que entró en vigor el pasado 1 de enero y rige hasta el 30 de junio, y que suponía la retirada del mercado de 812.000 bd por parte de once de los 14 socios, pues Venezuela, Irán y Libia quedaron excluidos del pacto. Pero la reducción registrada el pasado mes ha llevado al grupo a bombear 443.000 bd por debajo de la cuota vigente (25,93 mbd para los once países).



Los expertos de la Opep reconocen en su análisis que tanto "el compromiso" de los productores "para restaurar la estabilidad del mercado mundial de crudo", como las "incertidumbres sobre los suministros futuros de diversas regiones" han contribuido a encarecer el llamado 'oro negro'.



En marzo, el precio medio del barril referencia de la Opep subió hasta 66,37 dólares, un 4% más que el promedio de febrero, al tiempo que el crudo Brent y el WTI, referentes en Europa y Estados Unidos, avanzaron un 3,3 % y un 5,8 %, hasta mediar de 66,08 y 58,16 dólares/barril. La tendencia general al alza se ha mantenido en lo que va de abril, hasta superar el Brent y el crudo de la Opep los 70 dólares.



No obstante, la Opep estima que la ausencia de barriles de sus países miembros será compensada con creces por la producción rival, que aumentaría este año en 2,18 mbd, hasta totalizar 64,54 mbd, gracias sobre todo a Estados Unidos, donde se prevé un aumento del 11,22 %, hasta 18,53 mbd.



También Brasil, Reino Unido, Australia y Ghana abrirán las espitas, mientras que México, Kazajistán, Noruega, Indonesia y Vietnam registrarán declives en sus yacimientos, vaticina el documento.