Fuerte subida de Wall Street este miércoles 

Wall Street cerró la sesión de este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 4,53 % en un aparente rebote desde la víspera, en la que los mercados sufrieron notables pérdidas tras un recorte sorpresa de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal para combatir los efectos del coronavirus.

Por su parte, el selectivo S&P 500 avanzó 4,22 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq, que reúne importantes empresas tecnológicas, progresó 3,85 %.



Según los analistas, Wall Street reaccionó a la victoria del exvicepresidente Joe Biden en las primarias demócratas en ocho estados este supermartes, frente a los cuatro que logró el izquierdista Bernie Sanders, lo que propulsó el valor bursátil de empresas del sector sanitario (3,08 %), como la aseguradora UnitedHealth (11,08 %).



"¿Es posible que los inversores del mercado teman tanto a Bernie Sanders como al coronavirus? Sí, es posible. Después de todo, la visión general es que la pandemia del virus se abatirá en los próximos meses", comentó el analista Ed Yardeni, presidente de la firma Yardeni Research, en una nota, en referencia a la política de "sanidad para todos" de Sanders.



‘NO TODO ES MALO’



Aunque en las últimas semanas el coronavirus ha impactado con fuerza en Wall Street, no todo son malas noticias: una serie de empresas que ofrecen servicios para quienes no quieren -o temen- salir de casa han estado cotizado al alza y acumulan ganancias, desde Zoom hasta Netflix.



Han subido a contracorriente en el mercado firmas que facilitan el teletrabajo, como Zoom Video Communications, especializada en videoconferencias, que se ha revalorizado un 69 % desde el comienzo del año, o Slack Technologies, un sistema de mensajería interna, que ha subido un 20 % en ese mismo periodo, en contraste con las cifras generales.



También se han visto beneficiadas firmas que ofrecen entretenimiento sin necesidad de moverse del sillón, como la plataforma de "streaming" Netflix, que ha avanzado casi un 16 % este año; la desarrolladora de juegos para celulares Zynga, que lleva ganancias acumuladas del 15 %; la red social Twitter, un 9 %, o el gigante del comercio electrónico Amazon, casi el 5 %.



En lo que va de año, el principal indicador de Wall Street y que reúne a las 30 mayores compañías de EE.UU., el Dow Jones de Industriales, ha perdido más del 7 % de su valor, mientras que el selectivo S&P 500 ha recortado más del 5 % y el Nasdaq casi un 2 %, los tres en mejores condiciones que la semana pasada, cuando sufrieron un descalabro.



Entre las grandes perjudicadas por la propagación del coronavirus están las firmas relacionadas con los viajes como las aerolíneas -American Airlines tiene pérdidas acumuladas de casi un 40 % en bolsa- y otras altamente dependientes de China en su cadena de valor, como Microsoft y Apple, que han avisado de que no alcanzarán sus expectativas de negocio este trimestre.



Con Agencias