Empiezan a levantar cabeza gigantes del comercio electrónico de China

El sector del comercio electrónico de China esta comenzando a levantar cabeza tras meses de trastornos logísticos provocados por el coronavirus, según los datos más recientes de volúmenes de entrega.



Pero un repunte a más largo plazo depende de la recuperación de la demanda de productos más allá de los esenciales.



Los líderes de la industria Alibaba Group Holding Ltd., JD.com Inc. y Pinduoduo Inc. tuvieron problemas para satisfacer un aumento de la demanda de artículos básicos y equipos para el hogar, como mascaras quirúrgicas, después de que la epidemia obligase a las autoridades a cerrar carreteras y ferrocarriles en todo el país y los repartidores se quedaran en casa.



Pero un análisis de Barclays de información disponible públicamente mostró que la actividad de envíos en muchas áreas se acercaba a los niveles previos al brote a medida que la gente reanudaba el trabajo y se retiraban los controles a la circulación.



Según datos oficiales que muestran un crecimiento interanual del 3% de las ventas de productos físicos por internet durante enero y febrero, el crecimiento del comercio electrónico se acercara a la normalidad en el segundo trimestre, escribieron los analistas de Barclays Gregory Zhao, Ross Sandler y Jane Han.



Para el 11 de marzo, la capacidad de entrega de carga completa a nivel nacional era del 72% frente a su pico máximo de noviembre de 2019, dijeron, señalando datos del sitios web de logística G7.com.cn y Chemanman.com.



Este mes, el brazo logístico de Alibaba, Cainiao, que puede llegar a gestionar más de mil millones de paquetes al día, dijo ya estaba operando a plena capacidad. Pekín publico el lunes datos que sugieren que la segunda economía del mundo podría contraerse por primera vez desde 1989, perjudicando el gasto de los consumidores.



Los comerciantes físicos han sufrido un gran impacto y casi la mitad de las empresas de consumo de China no tienen suficiente liquidez para sobrevivir más allá de septiembre, según un análisis de Bloomberg.



La situación es menos grave por internet pero la recuperación completa del comercio electrónico se producirá solo cuando los consumidores reanuden la compra de los artículos de mayor coste.



La mayoría de los consumidores de clase media están ajustando el gasto con cautela, dijo Ashley Galina Dudarenok, fundadora de la empresa china de formación y conocimiento Chozan. "Ese es el mayor impacto a largo plazo del virus", señaló.



Bloomberg