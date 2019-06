¿Gobierno de Maduro acabarán antes de que termine 2019? Para Guaidó Sí

El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo sábado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro llegará a su fin en el 2019, tras asegurar que la oposición seguirá en las calles, días después de las últimas conversaciones en Noruega que finalizaron sin acuerdos.



Guaidó insistió que mantiene sobre la mesa todas las opciones como respuesta ante la crisis económica y humanitaria que afecta al país sudamericano y que ha presionado la migración de millones de venezolanos y afectado a países vecinos.



(Los caminos que quedan para terminar el gobierno de Maduro).

“Esto no empezó en el 2019, pero sí va a terminar en el 2019. Que sea el régimen quien decida si salen por las buenas o si salen por las malas (...) 20 años fueron suficientes”, dijo Guaidó, citado en un comunicado de la Asamblea Nacional, sin mencionar directamente a Maduro.



“Llegó el momento de echar el resto porque no hay soluciones mágicas”, agregó el también presidente del Congreso, en un acto masivo con sus seguidores en el occidental estado Barinas, la región natal del fallecido mandatario Hugo Chávez.



El Ministerio de Comunicación no respondió de inmediato un pedido de comentarios. Noruega, mediador entre los enviados del Gobierno y la oposición de Venezuela, dijo en la semana que hubo “disposición” para buscar una solución a la actual crisis política, luego de una segunda ronda de conversaciones.



Guaidó, en enero invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado por considerar ilegítimo al mandatario venezolano.



Pero, Maduro llama a Guaidó un "títere" que con apoyo de Estados Unidos busca sacarlo del poder.



La crisis política recrudeció el 30 de abril, cuando Guaidó junto con algunos militares, opositores y manifestantes hicieron un llamado a las fuerzas armadas para que desconocieran a Maduro, considerado por sus críticos ilegítimo en su cargo por haber sido reelegido en unos cuestionados comicios.



Reuters