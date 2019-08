Goldman prevé que la FED haga más recortes en las tasas este año

La intensificación de las tensiones entre Estados Unidos y China y el aumento de las perspectivas de un brexit sin acuerdo significan que la Reserva Federal reducirá la tasa de interés de referencia tres veces este año, según un pronóstico revisado de economistas de Goldman Sachs Group Inc.



El banco de inversión ya no espera un acuerdo comercial con China antes de las elecciones estadounidenses de 2020, y dijo que la Fed está reaccionando cada vez más a las tensiones comerciales, las preocupaciones por el crecimiento mundial y los cambios en el mercado de bonos.



"A la luz de los crecientes riesgos de la política comercial, las expectativas del mercado de recortes de tasas mucho más profundos y un aumento en el riesgo mundial relacionado con la posibilidad de un brexit sin acuerdo, ahora esperamos un tercer recorte de tasas de 25 puntos básicos en octubre, a un total de recortes de 75 puntos básicos", escribieron economistas dirigidos por Jan Hatzius en un comentario.



Goldman ve una probabilidad del 75% de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, una probabilidad del 15% de un recorte de 50 puntos básicos y una probabilidad del 10% de que no haya recorte.



Para la reunión de octubre, el banco ve una probabilidad del 50% de un recorte de 25 puntos básicos, una probabilidad del 10% de un recorte de 50 puntos básicos y una del 40% de no que no haya recorte.



"Para la reunión de diciembre, creemos que las cifras de inflación en aproximadamente el 2% llevaran a la Fed a dejar de recortar", escribieron los economistas de Goldman.