Guaidó desafía a Maduro con marchas hacia sedes militares

Este viernes, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dio una rueda de prensa en Caracas en la que hizo un llamado a los venezolanos a salir a las calles este sábado y dirigirse hacia las principales sedes militares, como un nuevo desafío al presidente Nicolás Maduro luego del fallido alzamiento militar del pasado martes.



"De manera pacífica, cívica, vamos a ir a las sedes de las fuerzas armadas y entregarles un documento para lograr que apoyen el fin de la usurpación, que se pongan al lado de la Constitución, del lado de sus familias, del futuro de nuestra gente, de nuestros hijos, no del lado de Juan Guaidó.", afirmó Guaidó.

Las manifestaciones opositoras ocurridas el martes y el miércoles dejaron cuatro muertos, 200 heridos y 205 detenidos, según Amnistía Internacional. Desde el jueves el ambiente era de calma.



(Lea: Estados Unidos ya estudia opciones militares para Venezuela)



La convocatoria se produce luego de que el martes Guaidó liderara, junto al opositor Leopoldo López, la sublevación de un reducido grupo de militares en la base aérea de La Carlota, en Caracas, denunciada por Maduro como un intento de "golpe de Estado". Armados y con vehículos blindados, los efectivos se apostaron frente a una base aérea de Caracas con López y Guaidó, quien pidió a la Fuerza Armada apoyar el levantamiento.



"Desde las 10:00 am estaremos en paz, caminando, llevando un mensaje para que se unan al fin de la usurpación. Si encontramos un piquete (barrera) no vamos a pasar, vamos a invitarlos para que se entreguen porque sabemos que hay mucho descontento. Mañana (este sábado) iremos en cada uno de los estados a entregar un mensaje. A sumar más de lo que nos hace falta el día de hoy para acercarnos más a la transición que todos anhelamos", agregó.



Un día antes, vía Twitter, Guaidó había confirmado que lo que busca es una "movilización nacional en paz" para pedir que las Fuerzas Armadas "se sumen a la Constitución" y cesen su apoyo a Maduro.



Junto con esto, Guaidó hizo un llamado a las fuerzas armadas para “que se pongan del lado de la Constitución”. “Ellos lo dijeron, patria, socialismo o muerte. Y eso es lo que representan, la muerte de nuestros jóvenes. Nosotros no estamos pidiendo que los militares se pongan del lado de Juan Guaidó, no, el llamado es a que se apeguen a la Constitución”, sentenció Guaidó.



El líder de la oposición también aseguró que las fuerzas armadas han mostrado su descontento ante la “brutal miseria” por parte del régimen de Nicolás Maduro.



"La protesta del 1 de mayo no fue sólo en Caracas, fue en todo el país, Venezuela está unida y sabe hacia donde vamos", y agregó: "¿Fracaso?, el único fracaso es la miseria por culpa del régimen"