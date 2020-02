Guaidó es recibido con agresiones e insultos por parte de oficialistas

El líder opositor Juan Guaidó (c) llega al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, este martes en Caracas (Venezuela).

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, recibió este martes una paliza por parte de una muchedumbre oficialista que lo esperó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cuando regresaba de una gira internacional de 23 días.



Lea: (Así respondió Venezuela a EE.UU. por sanción a su aerolínea estatal)

Apenas salió de la terminal aérea, cerca de 200 personas le dieron puñetazos y lo golpearon con objetos contundentes, también a su esposa Fabiana Rosales y a varios diputados opositores que lo reconocen como jefe del Parlamento y acudieron a recibirle. Varios periodistas también fueron agredidos y robados por el grupo chavista frente a decenas de agentes militares y de la Policía, que no impidieron estos actos.



Lea. (Venezolana Conviasa, en lista ‘negra’ para volar a Europa)



El aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital Caracas, se convirtió en un hervidero cuando se confirmaba el retorno de Guaidó, quien viajó desde Portugal en un vuelo comercial de la aerolínea TAP, confirmó su equipo de prensa una vez aterrizó. "Traigo el compromiso del mundo libre, dispuesto a ayudarnos a recuperar la democracia y la libertad. Empieza un nuevo momento que no admitirá retrocesos y que nos necesita a todos haciendo lo que nos toca hacer", escribió Guaidó, reconocido como mandatario encargado de Venezuela por medio centenar de países, en su cuenta de la red Twitter.



Su última parada conocida fue Estados Unidos, donde lo recibió el presidente Donald Trump, quien le prometió "aplastar" a la "tiranía" de Maduro. El político, de 36 años, había abandonado el país clandestinamente el 19 de enero, pues tiene una prohibición de salida por varias causas judiciales. Este martes publicó una foto suya frente a un funcionario de migración cuando ingresa al país.



MOVILIZACIÓN



Con una camisa blanca y un crucifijo de madera colgando en el pecho, el opositor, se abrió paso rodeado por escoltas durante las escaramuzas, en las cuales fueron agredidos diputados opositores y periodistas.



Antes, en la zona de desembarco, fue rociado con una gaseosa por una empleada de Conviasa, la aerolínea estatal sancionada el pasado 7 de febrero por Estados Unidos. "Este showcito era precedible", se escucha decir a Guaidó, riendo, en un video difundido en redes sociales. "íGuaidó fascista, gusano imperialista!", íasesino!", le gritaban trabajadores de Conviasa tras irrumpir en el área donde legisladores y diplomáticos lo esperaban.



Guaidó retornó a Venezuela luego de violar por segunda vez la prohibición de salida del país. Su procedencia se mantuvo en secreto hasta último momento. Durante su periplo, el jefe del Parlamento visitó Colombia, varios países europeos, Canadá y Estados Unidos, y adelantó que convocará a una "gran movilización".



BLOQUEO DE VÍAS



Washington, principal aliado de Guaidó, ha advertido al gobierno de Maduro que cualquier acción contra él tendrá consecuencias. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, adelantó el lunes que "no va a pasar nada" tras la gira, a la que tildó de "paseo turístico". "Él es la nada", ironizó el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, que en la práctica tomó las funciones del Poder Legislativo.



El equipo de prensa de Guaidó denunció en un comunicado el bloqueo de las vías hacia el aeropuerto "para impedir" la llegada de representantes del cuerpo diplomático y de parlamentarios. Diputados se bajaron de autobuses donde eran trasladados y completaron su recorrido a pie. "En una acción intimidatoria los componentes militares han desplegado en la capital venezolana y en los alrededores del aeropuerto escudos antimisiles para promover zozobra", apuntó el texto.



El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció agresiones contra reporteros. La popularidad del líder opositor ha decaído mientras Maduro se aferra al poder con apoyo de los militares, Rusia y China. El apoyo pasó de 63% a 38,9% en 12 meses, según la encuestadora venezolana Datanálisis.



Los intentos por revitalizar las protestas antigubernamentales han tenido débil respuesta en medio de la grave crisis socioeconómica, que ha obligado a emigrar a 4,5 millones de personas. El 4 de marzo de 2019, en la cúspide de su popularidad, Guaidó retornó al país luego de cruzar a Colombia para encabezar un fallido ingreso de donaciones de Estados Unidos, además de realizar una gira por Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador.





AGENCIAS