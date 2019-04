'No nos van a sacar del camino, pase lo que pase', Guaidó

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dijo este martes que la autorización de un enjuiciamiento en su contra aprobada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es una intimidación que no lo detendrá.



"No va a ser la violencia, la intimidación la que nos detenga", dijo el líder opositor una hora después de que la ANC aprobara un exhorto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que pidió quitarle la inmunidad parlamentaria.

El decreto constituyente aprobado hoy por la unanimidad del foro chavista establece "autorizar la continuación del enjuiciamiento" de Guaidó sin hacer mención formalmente el término inmunidad que, según la constitución vigente, solo puede ser levantada con autorización del Parlamento.



(Lea: Constituyente venezolana autoriza juicio penal a Guaidó)



El líder opositor dijo que la ANC, un ente no reconocido por numerosos países, "no existe" y que sus argumentos de hoy fueron "ridículizables" pero, matizó, eso no elimina la posibilidad de que lo encarcelen. "No es poca cosa ni estoy minimizando la atrocidad que están haciendo (...) no estoy minimizando el riesgo de hacer política (...) es muy serio lo que está pasando en Venezuela", sostuvo.



Advirtió al Gobierno que encarcelarle tendrá consecuencias y un costo político dentro y fuera de Venezuela pues, recordó, es reconocido como gobernante interino por más de 50 países. "Tendrán que responder a esos países del mundo al dar un golpe de estado", prosiguió.



El jefe parlamentario pidió a las Fuerzas Armadas tomar una decisión en vista de la situación. "El permitir esto (enjuiciarle o detenerle) sería ponerse en contra de la República", dijo a los militares.



(Lea: Tribunal Supremo de Venezuela pidió levantar inmunidad a Guaidó)



Guaidó pidió a los ciudadanos reaccionar con "protesta estratégica organizada" desde este sábado cuando ha sido convocado un "simulacro de la operación libertad", una actividad con la que el antichavismo busca aumentar presión contra Maduro, al que consideran un mandatario ilegítimo.



Además, informó que ha tenido conversaciones con cancilleres de varios países que le manifestaron preocupación por la medida de la ANC.