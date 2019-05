Guaidó ordena coordinar posible cooperación con Comando Sur de EE. UU.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de

Venezuela por más de 50 países, pidió este sábado a su representante diplomático en Estados Unidos, Carlos Vecchio, reunirse con el Comando Sur de ese país para coordinar una posible cooperación ante la crisis venezolana.



"Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato" con el "Comando Sur y el almirante para poder establecer relaciones directas en materia de cooperación", dijo el líder opositor frente a decenas de personas que se concentraron en una plaza del este de Caracas.



Reiteró que junto a gobiernos aliados liderados por Estados Unidos, mantienen "todas las opciones" sobre la mesa en la búsqueda de una solución a la crisis nacional que incluya, según dijo, la salida del poder de Nicolás Maduro, a quien considera un mandatario ilegítimo.



Guaidó explicó que esta reunión también busca "lograr la presión necesaria" para poner fin a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999. "En todo momento he hablado de cooperación (porque) la intervención en Venezuela ya existe", prosiguió al denunciar la supuesta participación de cubanos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la presencia en el país de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).



Las declaraciones de Guaidó se producen 48 horas después de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, publicara un mensaje en Twitter en el que se ponía a la orden del opositor venezolano. "Cuando me invite Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela vamos hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de la (FANB) que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero, y se restaure el orden constitucional. Estamos listos", indicó.



El jefe del Parlamento venezolano dijo el jueves que su país ya pasó la "línea roja" para requerir cooperación militar extranjera, aunque destacó que el mecanismo depende de los países que decidan prestar ayuda en esta materia. "Sobre la posibilidad o no de cooperación militar en suelo venezolano (...) y si va a ser requerida o no, algunos dirían, o yo diría, que la línea roja la pasamos hace tiempo", indicó entonces en una rueda de prensa al señalar que "la emergencia" del país "es obvia". "Fíjense la palabra que utilicé, cooperación militar en suelo venezolano, no hay posibilidad de intervención ¿por qué? Porque la intervención ya existe, militares cubanos ejerciendo de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, militares rusos", continuó.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó se proclamó presidente interino del país, tras lo que fue reconocido como tal por más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.