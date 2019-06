Helicóptero choca contra un rascacielos en el corazón de Nueva York

Una persona murió este lunes al estrellarse un helicóptero mientras realizaba un aterrizaje forzoso en una azotea de un rascacielos de Manhattan, cerca de Times Square, en Nueva York, confirmó el Departamento de Bomberos de la Ciudad.



Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York informó que el suceso tuvo lugar a las 1:43 de la tarde (hora local) a la altura del número 787 de la séptima avenida, con la calle 51, provocando un incendio en la azotea que ya fue extinguido, aunque se pudo apreciar una importante columna de humo.



El concejal neoyorquino Corey Johnson aseguró, citando fuentes policiales, que el fallecido en el siniestro es el piloto del helicóptero.



Los equipos de emergencia, con una dotación de un centenar de bomberos, siguen trabajando en la zona debido a que se ha producido un escape de combustible del aparato.



El incidente se produjo en una jornada caracterizada por la abundante lluvia en la ciudad.



Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.



Numerosas unidades de Bomberos y Policía acudieron al lugar, situado cerca del Museo MoMa y del centro Rockefeller, acordonaron la zona y pidieron a los habitantes de la ciudad que no se acerquen al lugar del siniestro mientras continúan las operaciones.



Andrew Heath, de 37 años, estaba trabajando en el quinto piso del edificio donde se estrelló el helicóptero y, según relató a varios medios, escuchó “una explosión, que sonaba como si hubiera explotado una tapa de las alcantarillas”.



“Lo escuché y lo sentí. Era como un ruido sordo. Me preguntaba si un camión realmente pesado pasaría por allí, pero era demasiado”, apuntó.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que no hay nada que lleve a pensar que el choque del helicóptero en la azotea de un edificio en Manhattan sea un atentado terrorista.



“No hay ningún indicativo de que ese sea el caso”, dijo Cuomo a los periodistas que le preguntaron por esa posibilidad, aunque admitió que automáticamente pensó en el atentado terrorista del 11S poco después de ser informado del suceso.



El último antecedente de un accidente de un helicóptero en la ciudad de Nueva York fue el 4 de octubre de 2011, cuando tres personas murieron al estrellarse en el río Este de Nueva York tras despegar de un helipuerto, pero no hay constancia de un accidente mortal contra un edificio en Manhattan.



