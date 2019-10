HP prepara fuerte recorte de empleos en todo el mundo

El fabricante estadounidense de hardware HP anunció este jueves que durante los próximos tres años eliminará entre 7.000 y 9.000 de los actuales puestos de trabajo que la empresa tiene en todo el mundo, lo que supone una reducción de la plantilla total de hasta el 16 %.



"Esta es una de las decisiones más duras que teníamos que tomar, pero es absolutamente necesaria para el futuro de HP", dijo en una conferencia telefónica el futuro consejero delegado de la compañía, Enrique Lores, quien sustituirá al actual, Dion Weisler, a partir del 1 de noviembre.



HP, que cuenta con una plantilla a nivel mundial de 55.000 personas, ha visto cómo sus principales negocios, la producción y venta de ordenadores, impresoras y tinta para impresoras, bajan en volumen significativamente en los últimos años, por lo que considera que necesita una reestructuración.



Según Lores, el objetivo es virar el rumbo de la empresa del hardware tradicional al software y los servicios, siguiendo así una tendencia generalizada en la industria, en la que varios otros gigantes de los dispositivos, como Apple, también han apostado con fuerza en este sentido.



"Vemos oportunidades significativas para crear valor para los accionistas y lo lograremos haciendo avanzar nuestro liderazgo, siendo una fuerza del cambio en la industria y transformando de forma agresiva la manera cómo trabajamos", apuntó Lores. En total, el ejecutivo estimó que la eliminación de los puestos de trabajo (no especificó si se tratará de despidos o de puestos que no se renovarán) ahorrará a la compañía 1.000 millones de dólares en los próximos tres años que serán invertidos en los esfuerzos de "reinvención" de la empresa.



El pasado 22 de agosto, coincidiendo con la presentación de los resultados financieros correspondientes a los nueve primeros meses de su año fiscal, el actual consejero delegado de HP, Dion Weisler, anunció su próxima renuncia al cargo a causa de "un motivo familiar de salud". Weisler ha dirigido HP desde 2015, cuando esta se creó como nueva entidad resultante de la partición de la histórica Hewlett-Packard en dos compañías: HP, especializada en productos para el usuario particular, y Hewlett-Packard Enterprise, centrada en las empresas.



El directivo regresará a su Australia natal, desde donde apoyará a Lores en el proceso de transición hasta enero del año que viene, cuando abandonará totalmente el día a día de la empresa y sólo mantendrá como vínculo su actual puesto en la junta de directores, por lo menos hasta la reunión anual de accionistas de primavera.



EFE