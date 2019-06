Huawei da  a conocer sus pérdidas por veto de Estados Unidos

El fundador y consejero delegado de la tecnológica china Huawei, Ren Zhengfei, pronosticó este lunes que los ingresos de la firma estarán 30.000 millones de dólares (26.760 millones de euros) por debajo de lo esperado tras el veto de Estados Unidos a sus productos.



El jefe del gigante tecnológico indicó que la facturación derivada de ventas caerá hasta los 100.000 millones de dólares (89.200 millones de euros) este año y el que viene, lo que supondría una bajada de en torno al 10% con respecto al dato de 2018.



A principios de año, Ren había explicado en una entrevista que la previsión de la empresa era alcanzar los 125.000 millones de dólares (111.500 millones de euros) en ingresos este año. No obstante, en una mesa redonda celebrada hoy en la sede de la empresa, en Shenzhen (sureste de China), Ren afirmó que en los próximos dos años "reduciremos nuestra capacidad", aunque vislumbró que hacia 2020 "podremos volver a tomar inercia de crecimiento".



El veterano empresario afirmó que los "reveses" a los que se enfrenta Huawei "no han sido provocados por empresas" estadounidenses, sino por "políticos", en una clara alusión al Gobierno dirigido por Donald Trump, que afirma que la firma china es un peligro para su seguridad nacional.



"El Gobierno de Estados Unidos está muy decidido a tomar medidas extremas contra Huawei, pero estas medidas restrictivas no nos detendrán", apuntó Ren, quien se mostró optimista de cara a la cooperación futura con empresas del país norteamericano, pese a que Washington se lo prohibió recientemente. "En los últimos 30 años, el desarrollo de Huawei ha recibido apoyo de empresas de todo el mundo. En el pasado, cuando todavía no éramos tan fuertes, estábamos decididos a trabajar junto a empresas estadounidenses. En el futuro estaremos todavía más decididos a trabajar con empresas estadounidenses", aseveró.



Pese a las acusaciones internacionales sobre la seguridad de sus equipos, Huawei ganó un 25,1% más en 2018, año en el que aseguró haber vendido 206 millones de teléfonos móviles y facturado 721.200 millones de yuanes (110.900 millones de dólares, 94.800 millones de euros) en ventas.