Irán asegura que puede enriquecer uranio en cualquier porcentaje

La reserva de uranio de Irán ha superado los mil doscientos kilos y tiene la capacidad de enriquecerlo a cualquier porcentaje, informó este sábado el asesor especial del Organismo de la Energía Atómica de Iran (OEAI), Ali Asghar Zarean.



Zarean dijo que después del quinto y último paso en reducción de compromisos nucleares dado por Irán el 5 de enero, "las reservas de uranio han excedido los mil doscientos kilos y la reserva de uranio enriquecido va aumentando a toda velocidad", informó la agencia local iraní de noticias ISNA.



Por otra parte, aunque Zarean no detalló el porcentaje al que están enriquecidos esos mil doscientos kilos, comparó las actividades nucleares de Irán del antes y después del acuerdo nuclear y aclaró que antes se producían "siete kilos y medio de uranio a un nivel menor del 5% por día" pero actualmente se producen "10 kilos por día" en esos niveles de porcentaje.



"Actualmente, si el sistema decide, el OEAI tiene la capacidad de enriquecer uranio en cualquier porcentaje" subrayó Zarean, quien recordó que Irán previamente le ha vendido ocho toneladas y medio de uranio a Rusia y a cambio ha recibido cuatrocientas toneladas de "torta amarilla", como se conoce "la materia prima de producción de uranio enriquecido".



ACUERDO NUCLEAR FALLIDO



Estados Unidos se retiró en 2018 del acuerdo nuclear que se logró tras más de una década de negociaciones en 2015 entre Irán y las seis grandes potencias mundiales e impuso duras sanciones contra Irán. El acuerdo nuclear (JCPOA por sus siglas en inglés) limitaba el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que la salida de EE. UU. lo dejó seriamente debilitado.



Europa trató de tomar medidas para salvar el pacto, pero ninguna fue efectiva y el canal especial de pagos prometido para sortear las sanciones todavía no se ha puesto en marcha.



Irán al no verse beneficiado del pacto en marzo de 2019 comenzó a reducir de modo gradual, cada dos meses, sus compromisos nucleares y en el quinto y último paso -que se implementó en este mes- abandonó el cumplimiento de todos sus compromisos atómicos.



En esto último, Irán aclaró que a nivel operativo ya no se considerará ninguna limitación, incluyendo capacidad de enriquecimiento, porcentaje de enriquecimiento, cantidad de material enriquecido así como temas de investigación y desarrollo.



Antes del pacto, el país poseía suficiente uranio enriquecido como para construir 12 bombas nucleares. Desde entonces había eliminado casi el 97% de ese material radioactivo y, hasta julio del 2019, acumulaba menos de 300 kilogramos (se necesitan más de 1.000 para una bomba nuclear).



Teherán a pesar de dejar sus compromisos nucleares ha aclarado que sigue cooperando con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, pero el presidente iraní, Hasan Rohaní, ha dado a entender que si los países europeos rompen con el acuerdo nuclear se acabarán también las inspecciones del OIEA.



