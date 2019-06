Irán y EE.UU. se muestran los dientes y avivan temor por conflicto

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que no buscaba la guerra contra Irán después de que un comandante militar iraní advirtió que cualquier conflicto en la región del Golfo Pérsico podría propagarse de forma incontrolable y amenazar las vidas de los soldados de Estados Unidos.



La tensión sigue elevada luego de que Trump dijera el viernes que canceló un ataque militar en represalia al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense no tripulado, porque podría haber matado a 150 personas.



"No estoy buscando la guerra", dijo Trump en el programa "Meet the Press" del canal de televisión NBC.



Trump ha dicho que impondrá todavía más sanciones a Irán a partir del lunes, pero también indicó que estaría preparado para buscar un acuerdo que ayude a la debilitada

economía de la República Islámica, en un aparente gesto para desactivar las tensiones.



"Creo que ellos quieren negociar. Y creo que quieren hacer un acuerdo. Mi acuerdo es nuclear. Ellos no van a tener un arma nuclear", agregó. "Me parece que no les gusta la posición en la que están. Su economía está en la quiebra absoluta".



Las relaciones en la región comenzaron a empeorar significativamente cuando Trump se retiró del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y seis potencias y volvió a imponer sanciones a ese país.



Las sanciones se habían levantado en virtud del pacto a cambio de que Teherán pusiera freno a su programa nuclear. Irán ha dicho que responderá con firmeza a cualquier amenaza en su contra y advirtió el domingo de los riesgos de un enfrentamiento militar.



"Si estalla un conflicto en la región, ningún país podrá controlar su alcance", dijo el general de división Gholamali Rashid, según la agencia de noticias semioficial Fars.



"El gobierno estadounidense debe actuar responsablemente para proteger las vidas de sus tropas evitando malas conductas en la región".



El presidente iraní Hassan Rouhani acusó a los estadounidenses de fomentar las tensiones en el Golfo Pérsico por medio de lo que Irán ha llamado la violación de su espacio aéreo por parte del dron militar estadounidense, reportó la agencia Fars.



Washington dijo que la aeronave fue objetivo de "un ataque no provocado" en espacio aéreo internacional.



El vicepresidente estadounidense Mike Pence, que respaldó medidas de represalia contra Irán la semana pasada, dijo que Teherán "no debería confundir la contención de Estados Unidos con su resolución" después de la decisión de Trump de cancelar los ataques aéreos.



"Este presidente ha dejado en claro que vamos a proteger a las fuerzas estadounidenses en la región, vamos a proteger los intereses estadounidenses en la región, y Estados Unidos nunca permitirá que Irán obtenga un arma nuclear", dijo Pence al programa de televisión "Face the Nation" de CBS.



Sostuvo que Trump impondría sanciones sobre Irán a partir del lunes. "A partir de mañana prevemos que el presidente anuncie una ronda adicional de sanciones", dijo Pence.