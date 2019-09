Jack Ma y el ascenso de Alibaba

Jack Ma está cediendo las riendas de Alibaba Group Holding Ltd., después de presidir una de las creaciones de riqueza más espectaculares que el mundo haya visto. El exprofesor de inglés renuncia como presidente ejecutivo de la compañía más grande de China en su cumpleaños número 55, después de acumular una fortuna de 41.800 millones de dólares, un tesoro superado solo por el indio Mukesh Ambani en Asia, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.



Lea: (Jack Ma abandona la dirección de Alibaba)

Su ascenso récord de emprendedor que trabajaba en su apartamento en 1999 a magnate del comercio electrónico es digno de los libros de historia, ya que refleja la propia evolución de China desde el estancamiento tecnológico hasta ser la segunda economía del mundo.



Lea: (Alibaba pone a funcionar el hotel del futuro)



Durante dos décadas, Ma y sus cofundadores construyeron un titán del mercado de empresa a empresa de 460.000 millones de dólares que superó a EBay Inc. y Amazon.com Inc., opera uno de los negocios de computación en la nube más grandes del mundo y una red de logística que entrega millones de paquetes todos los días.



Ahora, el hombre de negocios más reconocible del país le entrega el timón al experto en finanzas Daniel Zhang; una transición trascendental para la corporación más grande de Asia.



Ma se convirtió en la persona más rica de Asia en 2016, superando al presidente de Dalian Wanda Group, Wang Jianlin. El titulo ahora pertenece al presidente de Reliance Industries Ltd., Ambani, quien tiene un valor de 47.400 millones de dólares, según una clasificación de Bloomberg de las 500 personas más ricas del mundo.



El cofundador de Alibaba se ha convertido en la cara de las empresas chinas, a pesar de ser miembro del gobernante Partido Comunista. Ma, quien recordó en una entrevista de 2015 como KFC una vez rechazó su solicitud de empleo, actualmente posee una participación de 5,3% en Alibaba, por un valor de 24.600 millones de dólares, o aproximadamente 10 veces el valor de 2.600 millones de dólares que tenía su participación de 7,4% en 2012.



Desde que asumió la presidencia ejecutiva en 2013, los ingresos de Alibaba han aumentado alrededor de 1.100%, a 56.200 millones de dólares en el año que finalizó en marzo de 2019.



Su fortuna no cuenta las acciones de la compañía que posee su fundación, ni el valor de las acciones que ha vendido con el tiempo. Ma no es la única persona con una riqueza fabulosa gracias al imperio de Alibaba. La trayectoria de la compañía en un momento generó al menos otros 10 multimillonarios en todo su ecosistema, desde una empresa de entrega de paquetes y un supermercado hasta una filial de pagos en línea.



A pesar de renunciar, se espera que Ma siga siendo fundamental para una máquina industrial en expansión con el comercio electrónico en su núcleo. "En este punto, todavía es poco probable que Zhang tome decisiones importantes sin el apoyo de Ma", asegura Brock Silvers, director gerente de Kaiyuan Capital, una empresa de asesoría de inversiones con sede en Shanghai.





Bloomberg