La ley antisobornos que no le gusta a Trump

La administración del presidente Donald Trump está evaluando si adelantar cambios a una ley de 1977 que dicta que es ilegal que las compañías estadounidenses sobornen a funcionarios extranjeros. "Lo estamos analizando", dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingles).



Lea: (Estados Unidos deja en firme el tratado T-MEC con México y Canadá)

"Solo diré que somos conscientes de ello, lo estamos viendo y hemos escuchado quejas de algunas de nuestras empresas", dijo Kudlow. "No quiero decir nada definitivo en cuanto a políticas, pero lo estamos analizando".



Lea: (México, EE.UU. y Canadá firman renovado acuerdo comercial)



Un libro que será publicado próximamente titulado 'A Very Stable Genius: Donald J. Trump's Testing of America', de los periodistas del Washington Post Philip Rucker y Carol D. Leonnig, informa que Trump se ha quejado de las normas existentes y que se enfrentó con el exsecretario de Estado Rex Tillerson en 2017 cuando Trump presionó para desechar la FCPA.



"Es muy injusto que a las compañías estadounidenses no se les permita pagar sobornos para hacer negocios en el extranjero", dijo Trump, según un pasaje publicado por el Post. "Vamos a cambiar eso".



La ley está diseñada para evitar que personas y empresas en Estados Unidos paguen dinero u ofrezcan obsequios a funcionarios extranjeros como una forma de ganar negocios en el extranjero. Los críticos de esta ley dicen que la ley deja en desventaja a empresas estadounidenses en lugares donde los sobornos son habituales.





Bloomberg