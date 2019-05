La incertidumbre de la clase media a nivel mundial

Hay una tendencia que sacude los cimientos de las economías mas ricas del mundo: la vida de la clase media es injusta, costosa e incierta. Según la Ocde, su participación en el ingreso total está disminuyendo, y hay un aumento en los costos centrales de sus pilares característicos como vivienda, educación y salud.



Su sobreendeudamiento ahora es más alto que para otras categorías de ingresos y los riesgos de caer en la escalera social aumentan a medida que la automatización y la naturaleza cambiante del trabajo amenazan los empleos.



"La clase media es cada vez más un sueño para muchos", afirma la Ocde. "Esta base de nuestras democracias y el crecimiento económico no es tan estable como en el pasado".



La desigualdad y la compresión en el medio es un riesgo para la estabilidad económica y política que está atrayendo una mayor atención de los formuladores de política y los inversionistas.



La semana pasada, el multimillonario fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, advirtió de revoluciones, a medida que la disparidad en la riqueza alimente el conflicto y el populismo. Francia ha puesto la lucha contra la desigualdad y la reinvención del capitalismo en lo más alto de su agenda como líder del G7 este año.



Según el análisis de la Ocde, la clase media no solo es esencial para el crecimiento, sino que los países donde prospera son más sanos, más estables, están mejor educados y tienen menores indices de delincuencia y mayor satisfacción con la vida.



"Existe el riesgo de una espiral en la medida en que la clase media es una de las principales fuentes de estabilidad política y económica", explica Stefano Scarpetta, director de empleo, trabajo y asuntos sociales de la Ocde. En su estudio, la organización define la clase media como hogares con ingresos entre el 75 por ciento y el doble de la mediana nacional.



En los últimos 30 años, los ingresos han aumentado un tercio menos que el promedio del 10 por ciento más rico, señala la Ocde. Esto se ha visto agravado desde la crisis financiera, con el ingreso real de la clase media creciendo solo 0,3 por ciento al año.



El "pésimo crecimiento de los ingresos" empeora por los aumentos de precios por encima de la inflación para partes esenciales del estilo de vida. Eso significa que casi 40 por ciento de los hogares de ingresos medios son vulnerables a la imposibilidad de absorber gastos inesperados, y la mitad reportan dificultades para subsistir.



El ascenso a la clase media también se está volviendo mas difícil. Se necesitan mayores habilidades para llegar allí, ya que alrededor de la mitad de los trabajadores de ingresos medios están ahora en ocupaciones altamente calificadas, en comparación con un tercio hace 20 años.



No hay una respuesta simple para enfrentar estas dificultades. Sin embargo, la Ocde repitió sus pedidos de inversión en capacitación y educación para todas las edades, y otras recomendaciones incluyen aumentar la oferta de vivienda y apoyar la demanda, además de reducir la carga fiscal sobre los ingresos de la clase media.



"Es una llamada de atención", dice Scarpetta. "En general, es necesario centrarse realmente en la intervención específica con políticas para aquellos con problemas específicos. Las políticas generales pueden no funcionar muy bien".