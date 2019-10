La mitad de los bancos del mundo no tendrían cómo afrontar la recesión

Según un informe de la consultora McKinsey & Co., más de la mitad de los bancos del mundo ya se encuentra en una posición débil en caso de alguna recesión.



McKinsey señaló en su revisión anual de la industria, que es posible que la mayoría de los bancos a nivel mundial no sean económicamente viables debido a que sus retornos sobre el capital no llevan el mismo ritmo que los costos.



(Bancos centrales se quedan sin herramientas contra una recesión).

La consultora instó a las empresas a tomar medidas como desarrollar tecnología, subcontratar operaciones y fortalecerse a través de fusiones antes de una posible desaceleración económica.



“Creemos que estamos en el término de un ciclo económico y los bancos deben tomar medidas audaces ahora porque no están en muy buenas condiciones”, dijo en una entrevista Kausik Rajgopal, socio senior de McKinsey.



“Al final del ciclo, nadie puede darse el lujo de descansar en los laureles”.



La década que ha transcurrido desde la crisis financiera mundial ha sido testigo de una ola de innovación en los servicios financieros, lo que ha atraído a nuevos competidores, desde startups de fintech hasta gigantes como Apple Inc. y Google, de Alphabet Inc.



Los bancos han evaluado la posibilidad de competir, asociarse o adquirir algunos de estos nuevos actores.



Algunas empresas establecidas han tratado de renombrar su imagen como compañías tecnológicas, en parte para atraer a los talentos difíciles de conseguir.



(Recesiones se han vuelto más aterradoras).



McKinsey, cuyos clientes son algunas de las compañías más grandes del mundo, asesora sobre temas que van desde estrategia y tecnología hasta fusiones y adquisiciones, subcontratación y oferta de acciones.



En su informe, la firma señaló que los bancos corren el riesgo de "convertirse en notas al pie de la página" a medida que los nuevos actores del mercado modifican el comportamiento de los consumidores.



Los intentos más recientes de los bancos por aumentar la eficiencia han resultado "como de costumbre", indico.



Los bancos asignan solo 35% de sus presupuestos de tecnología de la información a la innovación, mientras que las firmas de fintech gastan más de 70%, sostuvo McKinsey.



Junto con factores reguladores que reducen la barrera de entrada, como la banca abierta y los requisitos más flexibles para las nuevas firmas, el entorno es cada vez más propicio para que las empresas más nuevas capten participación de mercado de los bancos.



El informe señala a Amazon.com Inc., en Estados Unidos, y Ping An, en China, como ejemplos de empresas de tecnología que están captando clientes de servicios financieros.



Para empeorar las cosas para la vieja guardia, los nuevos actores tienden a perseguir las áreas de negocios que generan los mayores rendimientos en los bancos, por ejemplo, las tarjetas de crédito.



Los inversionistas ya se percataron. A nivel mundial, las valoraciones de los bancos han caído de 15% a 20% desde el comienzo del año pasado, sostuvo McKinsey, y agregó que “la caída en la valoración sugiere que los inversionistas anticipan una fuerte desaceleración en el crecimiento de las ganancias".



Los prestamistas pueden reducir costos y encontrar fondos para tecnología mediante la subcontratación de lo que McKinsey llama "actividades no diferenciadoras", que incluyen algunas funciones comerciales y de cumplimiento.



Los bancos "necesitan sentirse mucho más cómodos con las asociaciones externas y poder aprovechar el talento de manera externa", dijo Rajgopal.



Otra forma de liberar dinero: crecer. BB&T Corp. y SunTrust Banks Inc. lo dijeron cuando anunciaron su decisión de combinarse a principios de este ano, en lo que represento la mayor fusión bancaria de EE.UU. desde la crisis financiera.



Rajgopal indicó que espera que las fusiones y adquisiciones continúen en el término del ciclo.



"En el futuro, la escala probablemente importará aún más a medida que los bancos se dirijan a una carrera armamentista en tecnología", señala el informe.



Bloomberg