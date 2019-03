‘Llegada de soldados rusos a Venezuela es una incursión militar’

“La respuesta colombiana ante la situación venezolana se ha guiado por tres principios: legalidad, responsabilidad y solidaridad”, así lo señaló este martes el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien agregó que Colombia siempre ha estado dispuesta a que se den unas elecciones justas en el país vecino, que saque de la crisis a Venezuela.



Afirmó que Colombia es la más interesada en que todo lo que está ocurriendo en Venezuela se solucione.



Así mismo, dio su respaldo a Juan Guaidó.



“Lo que está sucediendo en Venezuela debe mirarse como algo irreversible. Lo que nos queda es seguir construyendo para continuar creando condiciones que permitan que Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.



INCURSIÓN MILITAR



Por su parte, el canciller colombiano calificó este martes como "una incursión militar" la llegada de soldados rusos a Venezuela el pasado domingo a bordo de dos aeronaves que aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela y que sirve a Caracas.



"Esta es una incursión militar en territorio venezolano, la cual no contó con la autorización de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) como establece la Constitución de Venezuela", dijo Trujillo al intervenir en el foro "Gran jornada de reflexión sobre Venezuela. Transición política y reconstrucción económica", organizado por El Tiempo y la Universidad del Rosario.



Por eso, Trujillo expresó en nombre de Colombia la "más profunda preocupación y rechazó" el arribo de esas dos aeronaves militares rusas en momentos "en que ese país atraviesa un grave crisis multidimensional".



En su opinión, "el régimen de (Nicolás) Maduro se niega a afrontar" esa crisis y "ante la evidencia (...) no duda en usar al represión para perpetuarse".



De acuerdo con el diario "El Nacional", los soldados comandados por el mayor general Vasili Tonkoshkurov, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ruso, llegaron a Maiquetía a bordo de dos aviones militares que también transportaban 35 toneladas de material no especificado.



Rusia es uno de los mayores aliados del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien respalda de manera pública ante el desafío del jefe de la AN, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, entre ellos Colombia.