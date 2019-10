Las condiciones del acuerdo que derivó en la extensión del Brexit

La Unión Europea ha acordado otorgar al Reino Unido hasta tres meses más para finalizar su retirada del bloque. La decisión, que está sujeta a la aprobación del Gobierno británico, será respaldada formalmente por los líderes de la UE a través de un procedimiento escrito el martes o miércoles.



Las condiciones de la prórroga se detallan en una decisión legal de seis páginas y una declaración de dos páginas que explica el razonamiento en el que se basa el aplazamiento.



A continuacion los puntos principales: El brexit será efectivo el primer día del mes siguiente a la ratificación del Acuerdo de Retirada, "o el 1 de febrero de 2020, la fecha más temprana".



En la práctica, esto significa que el Reino Unido puede retirarse el 1 de diciembre o el 1 de enero, si la Cámara de los Comunes y el Parlamento Europeo ratifican el acuerdo de salida antes de estas fechas.



El Acuerdo de Retirada no está abierto a renegociación durante el periodo de prórroga. (Recuérdese que los líderes de la UE tomaron una decisión similar cuando otorgaron la ampliación anterior en abril, pero incumplieron la norma después de que el Gobierno de Johnson, que tiene diferentes líneas rojas a sus predecesores, llegara al poder).



El Reino Unido debe nombrar a un candidato para el puesto de comisario de la UE despues de que se conceda la ampliación. Sin embargo, la redacción de los documentos sugiere que el proceso de confirmación para el candidato británico podría no finalizarse antes de finales de enero, lo que significa que el Reino Unido no tendrá un comisario.



La UE recuerda al Reino Unido que todavía tiene derecho a revocar el brexit. Los Gobiernos de la UE advierten que el Reino Unido no debe hacer nada que se considere un sabotaje al bloque durante el periodo de extensión. La UE advierte que cualquier compromiso, declaración u otro acto unilateral del Reino Unido debe ser compatible con la letra y el espíritu del Acuerdo de Retirada, y no debe obstaculizar su adopción.



La prórroga no puede utilizarse para iniciar negociaciones sobre la futura relacion entre la UE y el Reino Unido