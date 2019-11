Las grandes economías esquivan la recesión, pese al freno mundial

Como se ha mostrado durante los últimos meses, es un hecho que la economía internacional está en desaceleración, mientras que el riesgo de una recesión no se ha desvanecido del horizonte. Sin embargo, al menos hasta el momento, las naciones con mayores PIB del mundo que han estado ante el abismo de la contracción, han logrado esquivarla en el último momento.



El más reciente en sumarse a este listado fue Alemania, que pese a que todos los pronósticos apuntaban a que entraría en recesión técnica en el tercer trimestre de este año, reportó finalmente un avance en su PIB de 0,1%, lo que le permitió alejarse de la caída de 0,2% que había tenido en los tres meses anteriores.



De hecho, como indica Timo Wollmershaeuser, director de pronósticos del Instituto IFO alemán, “es claro que la economía de Alemania se ha enfriado de forma significativa durante los últimos 12 meses”.



Y, como agrega, aunque logró estabilizarse en este tercer trimestre, el motor del país, que es la industria, se mantiene en caída respecto a su crecimiento. El caso es que Alemania, la principal economía de la Unión Europea, no es la única que se encuentra en esta situación y que ha logrado evitar la recesión.



Otro de los casos más llamativos es el de Reino Unido, pues junto con la contracción en su PIB que marcó en el segundo trimestre de este año, de 0,2%, el impacto del Brexit se esperaba que mantuviera su producción en el terreno negativo. Finalmente no fue así y la semana anterior reportó un crecimiento de 0,3% en los tres meses terminados en septiembre, evitando igualmente la contracción.



Este jueves también se conoció el avance económico de Japón, la tercera potencia mundial, el cual fue de tan solo 0,1% en el tercer trimestre de forma anualizada. En este caso, aunque en el periodo previo también había registrado una cifra positiva, muestra cómo la situación internacional tampoco le permite alejarse de una posible caída.



De igual manera, la eurozona publicó su nivel de crecimiento para este mismo periodo, en el que mostró un alza de tan solo 0,2% para el conjunto de la región que comparte la moneda única europea en el trimestre, mientras que este dato fue de 0,3% para la Unión en general.



Pese a esta debilidad en el Viejo Continente, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, aseguró, tras conocerse las cifras, que el riesgo de que haya una recesión en esa región “es muy bajo”, aunque pidió a los gobiernos de la UE que hagan todo lo posible por impulsar su dinamismo.



TAMBIÉN EMERGENTES



Cabe recordar que esta situación en la que se encuentran algunas de las principales economías del mundo, no solo ha ocurrido en los mercados desarrollados, sino que también amenaza a las economías emergentes, incluso de la región.



Prueba de ello es México, cuyo incremento en el PIB del tercer trimestre fue de tan solo 0,1%, similar al que se registró en los tres meses anteriores. Cabe decir que en el primer periodo de este 2019, la economía había presentado un descenso, lo que dejaba al país al borde de la recesión.



Frente a esto, la economía de Estados Unidos ha mantenido su frenazo, y mientras en el principio del año avanzó un 3,1%, el dato se fue desacelerando hasta alrededor del 2%, cifra que sin embargo le ubica aún lejos de una posible contracción económica.



El aumento en el PIB de China, aunque presenta un nivel cercano al 6%, durante este 2019 está registrando las peores cifras de las últimas décadas.