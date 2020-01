Las pistas que apuntaban a Irán de la caída del Boeing 737

Irán se vio obligado a reconocer este sábado haber derribado por "error" un Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines con un disparo accidental de misil antiaéreo, tras una serie de pistas coincidentes y declaraciones que no dejaban lugar a dudas.



PRESIÓN INTERNACIONAL Ya desde el jueves el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, había emitido esta hipótesis. "Tenemos información de fuentes múltiples" que indican que "el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní", dijo. "No fue intencional", añadió Trudeau. Su homólogo británico, Boris Johnson, emitió la misma opinión, y el presidente estadounidense Donald Trump expresó sus "dudas" sobre la explicación inicial de que hubo un problema mecánico del avión. "Creo que algo horrible ha ocurrido" dijo Trump, que apuntó a un posible "error". Un "conjunto de informaciones" hacen pensar que el Boeing 737 ucraniano fue abatido por un misil tierra-aire iraní", había afirmado por su lado Boris Johnson. El jueves, unos 50 expertos ucranianos llegaron a Teherán para participar en la investigación y trabajar con las cajas negras del aparato.

INDICIOS



Ninguno de los dirigentes políticos revelaron pruebas de sus afirmaciones, pero varias imágenes, difícilmente autentificables, circulaban en las redes sociales apoyando la tesis que avanzaban Canadá y Reino Unido. Un vídeo de unos 20 segundos mostraba imágenes de un objeto luminoso que sube rápidamente hacia el cielo y toca lo que parece ser un avión. En las redes sociales circularon también fotos de fragmentos de un misil tierra-aire Tor-M1 (SA-15 Gauntlet para la OTAN), un sistema móvil de defensa antiaérea de fabricación rusa, concebido para luchar contra aviones que vuelan a baja altura, como helicópteros o drones.



Teherán compró a Moscú 29 sistemas Tor-M1 en los años 2000. El hecho de que el avión no explotara no parecía además contradictorio con un disparo de misil, según varios expertos.



"A esta altura, el aparato no está aún presurizado, puede haber agujeros en la carlinga sin que explote. Lo que provoca la explosión es la presurización" subrayó el viernes un experto francés en misiles.